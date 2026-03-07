Bouračka je někdy blíž, než se může zdát. V Porubě musí po pádu vyházet kostlivce
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Věřilo se jim. Jakkoliv se momentálně cesta mezi polozavřenou extraligovou společnost jeví pro prvoligové celky neprostupně, Poruba měla být jedním z horkých kandidátů, že stigma porazí. Když předloni završila základní fázi se 115 body, už se nešuškalo, ale rovnou nahlas křičelo, že Ostrava je víc než Praha blízko unikátnímu městskému derby. Růžová představa po úpadku méně slavného klubu z třetího největšího města republiky totálně narazila a ke slovu přišla krutá realita.
Jakmile se dozvídáte, že jeden z nejambicióznějších týmů druhé nejvyšší úrovně řešil finanční zpoždění při vyplácení gáží, není to ideální známka pro český klubový hokej. Dodnes zůstávají v živé paměti chomutovské dluhy během jeho působení v extralize. Nebo také tvrdý pád Vsetína v roce 2007, když absolutně nedokázal naplnit své pohledávky vůči hráčům a partnerům.
Míchat dřívější průšvihy Pirátů či Valachů se současným stavem Poruby by skutečně nebylo fér. Není to tak, že by klubu hrozil sešup na úroveň zájmové sportovní skupiny, která počítá každou korunu. Přesto musíte vnímat signál, jak se z atraktivně vyhlížejícího mančaftu, kde všechno klape a směřuje k dalšímu progresu, téměř z roku na rok stal sportovní odpadlík s pozdě vyřízenými účty vůči vlastním hráčům a atmosférou pod bodem mrazu.
Neuspořádané účetnictví je větší problém než výsledky
Zvlášť v Porubě by měli vědět, že neuspořádané účetnictví je mnohem hlubším problémem než samotné sportovní výsledky. V roce 2009 kvůli tomu organizace na dva roky ukončila činnost A-týmu, než se odpovědnosti ujal Tomáš Häring a mužský celek začal pod názvem RT Torax 2011 znovu vzkvétat. To majiteli a prezidentovi sestupujícího klubu nelze upřít.
Poruba se klidně příští rok může mezi prvoligovou společnost vrátit. Do té doby by ovšem měla vyházet všechny kostlivce ze skříně a pořádně za nimi zamést i utřít prach. Výměna generálního manažera Pavla Hinnera za Jana Dreslera může být v tomto směru prvním důležitým krokem.
Současné poselství, které Poruba svým pádem za všelijakých okolností odevzdává, je totiž takové, že ani ve zdánlivě skvěle fungujícím prostředí nemusí být pokaždé všechno v pořádku. A že bouračka je někdy blíž, než se na první pohled jeví. Snad jen mužstvu z ostravské městské části popřát, aby doznalo poučení a předvedlo silnější comeback.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|52
|28
|5
|6
|13
|157:120
|100
|2
Kolín
|52
|27
|6
|6
|13
|144:109
|99
|3
Jihlava
|52
|26
|6
|6
|14
|158:112
|96
|4
Vsetín
|52
|21
|9
|7
|15
|149:126
|88
|5
Litoměřice
|52
|22
|5
|3
|22
|155:158
|79
|6
Frýdek-M.
|52
|21
|3
|7
|21
|139:133
|76
|7
Třebíč
|52
|19
|5
|9
|19
|121:133
|76
|8
Pardubice B
|52
|19
|7
|4
|22
|149:138
|75
|9
Zlín
|52
|18
|5
|7
|22
|113:133
|71
|10
Tábor
|52
|17
|6
|8
|21
|128:141
|71
|11
Sokolov
|52
|15
|9
|6
|22
|134:160
|69
|12
Přerov
|52
|17
|7
|3
|25
|114:145
|68
|13
Chomutov
|52
|18
|1
|6
|27
|121:151
|62
|14
Poruba 2011
|52
|15
|7
|3
|27
|146:169
|62
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup