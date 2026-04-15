Že Nečas porazil Pastrňáka, není jen tak. Odkaz se mění, i když podmínky nebyly stejné
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Říjnovým podpisem nového kontraktu překonal Martin Nečas českého kamaráda i rivala Davida Pastrňáka na výplatní pásce. Byl úspěšnějším z pohledu individuální stopy na letošních olympijských hrách. A teď rodák z Nového Města na Moravě poprvé rozboural mýtus o neotřesitelné vládě hvězdy Bostonu nad českými statistikami NHL. Podobnou pozici si Nečas zasloužil a v očích mnohých tím ještě stoupne.
Pověst Pastrňáka coby jediného reálného vyzyvatele Jaromíra Jágra v historických zápisech si ani po této sezoně nikdo nedovolí zpochybňovat. Vždyť pomyslný závod s krajanem Nečasem sváděl devětadvacetiletý útočník za nesrovnatelně složitějších podmínek, navíc do poslední chvíle.
Měl slabší kumpány, výkonnostně horší mužstvo, k tomu se proslýchalo, že bojuje se zraněním. Přesto vystřihl další stobodové představení a v produktivitě prohrál až na cílové pásce, kdy o rozdílu mezi dvěma nesmírně kvalitními Čechy rozhodoval fotofiniš.
Vláda slavnějšího z hráčů s číslem 88 trvala dlouhých osm let. Nečas coby abnormálně nadaný plejer zůstával vždy přinejlepším druhým vzadu. Platilo to také v reprezentaci, kdy na led naskakoval právě za Pastrňáka, čímž nezřídka přicházel o cenné minuty na hřišti, jak hlavní eso přetahovalo svá střídání.
Můžete namítnout, že nezáleží na tom, jestli Nečas skončil v tuzemském srovnání v NHL první, nebo druhý. Nejtěsnější možná odchylka přece neurčuje, zda je, či není kvalitním hokejistou. A vlastně máte pravdu. Z hlediska síly Nečasova odkazu (nejen) pro budoucí generace je nicméně toto dílčí vítězství zásadní.
Článek pokračuje pod tabulkou
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|48
|86
|134
|81
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|44
|86
|130
|76
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|53
|74
|127
|80
|58
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|44
|68
|112
|80
|8
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|36
|67
|103
|81
|2
|6.
|Nick Suzuki
Montreal
|29
|72
|101
|82
|38
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|62
|100
|78
|48
|8.
|David Pastrňák
Boston
|29
|71
|100
|77
|6
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|45
|51
|96
|81
|23
Najednou už hvězdu Colorada nevnímáte pouze optikou fantastického hráče. Stal se tím, kdo vstoupil do éry mimořádného velikána z Havířova, a aspoň v jednom roce byl výš než on. Důkaz, který mluví mnohem silněji než jakkoliv obsáhlá datová analýza.
Nečasův výskok do vesmíru navíc nepostupoval po přímé trajektorii mise Artemis II. Zejména na začátku zámořské kariéry poslouchal, jak musí zesílit, aby měl vůbec šanci se mezi nejlepšími uchytit. Když už se zdálo, že roste v tuze atraktivní produkt, nedokázali mu v Carolině poskytnout dostatek prostoru, aby všechny plusové stránky prodal.
Dostával čočku, že má mezery v defenzivě. Jakoby snad nikdo v Raleigh nechtěl vidět, že tenhle borec umí rozhodovat zápasy. Plný potenciál odchovance brněnské Komety nakonec odemklo až Colorado, když Čecha spojilo s jedním z nejlepších hráčů současnosti Nathanem MacKinnonem. Vedle něj se Nečas katapultoval mezi stovkaře, což je pořád velmi úzká a elitní partička.
Pastrňák tak musí předat žezlo. Možná na rok, možná na delší dobu. Vlastně na tom tolik nesejde. Nečas už pro sebe urval zasloužený kredit.
Martin Nečas
David Pastrňák
Sezona 2025/26
78
Zápasy
77
100
Body
100
38
Góly
29
62
Asistence
71
1,28
Body / zápas
1,30
9
Góly v přesilovce
10
24
Body v přesilovce
33
0
Góly v prodloužení
1
5
Vítězné góly
4
+47
+/-
+4
30
Trestné minuty
72
206
Střely
261
18,4 %
Úspěšnost střelby
11,1 %
21:30
Čas na ledě
20:39
Kariéra v NHL
9
Počet sezon
12
519
Zápasy
833
426
Body
933
162
Góly
420
264
Asistence
513
0,82
Body / zápas
1,12
+72
+/-
+145
184
Trestné minuty
414
49
Góly v přesilovce
132
124
Body v přesilovce
293
33
Vítězné góly
68
9
Góly v prodloužení
13
1238
Střely
3080
13,1 %
Úspěšnost střelby
13,6 %
17:42
Čas na ledě
18:33