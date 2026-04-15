Že Nečas porazil Pastrňáka, není jen tak. Odkaz se mění, i když podmínky nebyly stejné

Bod č. 100! Nečas asistoval u trefy MacKinnona, poprvé dosáhl na magickou hranici
Daří se i Davidu Pastrňákovi
Hokejisté Colorada včetně Martina Nečase (vpravo) se radují z gólu do sítě Calgary
David Pastrňák v posledním utkání proti New Jersey dokázal jednou asistovat a zakulatil svůj počet bodů na 100
Martin Nečas při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích
David Pastrňák v akci proti Carolině
Martin Nečas se raduje ze své trefy
Patrik Czepiec
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Říjnovým podpisem nového kontraktu překonal Martin Nečas českého kamaráda i rivala Davida Pastrňáka na výplatní pásce. Byl úspěšnějším z pohledu individuální stopy na letošních olympijských hrách. A teď rodák z Nového Města na Moravě poprvé rozboural mýtus o neotřesitelné vládě hvězdy Bostonu nad českými statistikami NHL. Podobnou pozici si Nečas zasloužil a v očích mnohých tím ještě stoupne. 

Pověst Pastrňáka coby jediného reálného vyzyvatele Jaromíra Jágra v historických zápisech si ani po této sezoně nikdo nedovolí zpochybňovat. Vždyť pomyslný závod s krajanem Nečasem sváděl devětadvacetiletý útočník za nesrovnatelně složitějších podmínek, navíc do poslední chvíle.

Měl slabší kumpány, výkonnostně horší mužstvo, k tomu se proslýchalo, že bojuje se zraněním. Přesto vystřihl další stobodové představení a v produktivitě prohrál až na cílové pásce, kdy o rozdílu mezi dvěma nesmírně kvalitními Čechy rozhodoval fotofiniš.

Vláda slavnějšího z hráčů s číslem 88 trvala dlouhých osm let. Nečas coby abnormálně nadaný plejer zůstával vždy přinejlepším druhým vzadu. Platilo to také v reprezentaci, kdy na led naskakoval právě za Pastrňáka, čímž nezřídka přicházel o cenné minuty na hřišti, jak hlavní eso přetahovalo svá střídání.

Můžete namítnout, že nezáleží na tom, jestli Nečas skončil v tuzemském srovnání v NHL první, nebo druhý. Nejtěsnější možná odchylka přece neurčuje, zda je, či není kvalitním hokejistou. A vlastně máte pravdu. Z hlediska síly Nečasova odkazu (nejen) pro budoucí generace je nicméně toto dílčí vítězství zásadní.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton48861348116
2.Nikita KučerovTampa44861307644
3.Nathan MacKinnonColorado53741278058
4.Macklin CelebriniSan Jose4468112808
5.Mark ScheifeleWinnipeg3667103812
6.Nick SuzukiMontreal29721018238
7.Martin NečasColorado38621007848
8.David PastrňákBoston2971100776
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4551968123

Najednou už hvězdu Colorada nevnímáte pouze optikou fantastického hráče. Stal se tím, kdo vstoupil do éry mimořádného velikána z Havířova, a aspoň v jednom roce byl výš než on. Důkaz, který mluví mnohem silněji než jakkoliv obsáhlá datová analýza.

Nečasův výskok do vesmíru navíc nepostupoval po přímé trajektorii mise Artemis II. Zejména na začátku zámořské kariéry poslouchal, jak musí zesílit, aby měl vůbec šanci se mezi nejlepšími uchytit. Když už se zdálo, že roste v tuze atraktivní produkt, nedokázali mu v Carolině poskytnout dostatek prostoru, aby všechny plusové stránky prodal.

Dostával čočku, že má mezery v defenzivě. Jakoby snad nikdo v Raleigh nechtěl vidět, že tenhle borec umí rozhodovat zápasy. Plný potenciál odchovance brněnské Komety nakonec odemklo až Colorado, když Čecha spojilo s jedním z nejlepších hráčů současnosti Nathanem MacKinnonem. Vedle něj se Nečas katapultoval mezi stovkaře, což je pořád velmi úzká a elitní partička.

Pastrňák tak musí předat žezlo. Možná na rok, možná na delší dobu. Vlastně na tom tolik nesejde. Nečas už pro sebe urval zasloužený kredit.

Martin Nečas

David Pastrňák

Sezona 2025/26

78

Zápasy

77

100

Body

100

38

Góly

29

62

Asistence

71

1,28

Body / zápas

1,30

9

Góly v přesilovce

10

24

Body v přesilovce

33

0

Góly v prodloužení

1

5

Vítězné góly

4

+47

+/-

+4

30

Trestné minuty

72

206

Střely

261

18,4 %

Úspěšnost střelby

11,1 %

21:30

Čas na ledě

20:39

Kariéra v NHL

9

Počet sezon

12

519

Zápasy

833

426

Body

933

162

Góly

420

264

Asistence

513

0,82

Body / zápas

1,12

+72

+/-

+145

184

Trestné minuty

414

49

Góly v přesilovce

132

124

Body v přesilovce

293

33

Vítězné góly

68

9

Góly v prodloužení

13

1238

Střely

3080

13,1 %

Úspěšnost střelby

13,6 %

17:42

Čas na ledě

18:33

