Pomoc! křičí Červenka. Pešán hledá plán B, najde ho u McDavida s Draisaitlem?
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Klidně jste je dnes mohli oslavovat jako čerstvé extraligové mistry. Hokejisté Dynama měli za stavu 4:1 ve třetím finále extraligy nejlepší možné předpoklady pro zisk Masarykova poháru. Jenže pak se zpoza zatáčky vyřítila třinecká zvěř a pardubický sporťák zahučel do příkopu, kde urval přední nápravu. Na oko pořád hezký stroj, s nímž však musí šofér Filip Pešán urychleně do servisu, než bude moci znovu naplno sešlápnout plynový pedál. A čas běží.
Kdybyste nadzdvihli kapotu zmíněného fára, uvidíte několik válců, z nichž ovšem na plný potenciál šlape jen Roman Červenka s Lukášem Sedlákem. Pardubice ve finále bez pomoci aspoň jednoho z nich skórovaly jen třikrát ze třinácti případů, přičemž jednou šlo o trefu do odkryté třinecké branky. To byl zároveň jediný zásah, při kterém se prosadil forvard mimo dvě elitní formace, když snadné sousto spolkl Vladimír Sobotka.
Cítíte, že jde o průšvih. I když Třinec má také své jednoznačné tahouny – od toho jsou ostatně placení – na rozdíl od Dynama nachází nečekané střelce i hrdiny. Ve čtvrtém utkání to byl minimálně vytěžovaný autor rozhodující branky David Musil, předchozí zápas zase ukončil do čtvrté formace odeslaný Marko Daňo. Když Ocelářům zaspal první útok, dokázali ho nahradit kreativní druhý centr Libor Hudáček a šikovný Oscar Flynn. Zastupitelnost zkrátka funguje.
Do toho Třinec po jednotlivých cihlách odlupuje a ničí zdánlivě nedobytnou tvrz před brankářem Romanem Willem, respektive Malcolmem Subbanem. Oceláři si uvědomili, že aby Pardubice přehráli, potřebují rotovat v neustálém pohybu, vyhrávat střety jeden na jednoho, pomáhat si v rozích a při předávkách puků. A pokud se podle tohoto klíče chovají, někdo z Dynama dřív či později zákonitě propadne, uvolní prostor ke klíčové předávce před branku.
Roztrhnout Červenku se Sedlákem?
Před stratégem Filipem Pešánem tak po dvou porážkách stojí několik náročných úkolů. Ovšem tím hlavním je vymyslet, jak povzbudit ofenzivní šiky, aby efektivita stoupla. Jeho mužstvo se totiž dostalo do fáze, kdy spoléhá na to, co předvede elitní formace, speciálně pak v přesilových hrách. Ani ty přitom nevynáší tolik jako v předchozím průběhu vyřazovací fáze.
Nabízí se znovu vytisknout plán B a spolupráci Červenky se Sedlákem jednoduše roztrhnout. Je to koncept, s nímž pravidelně operuje Edmonton (McDavid – Draisaitl) nebo dříve Colorado (MacKinnon – Landeskog). A teď nad ním usilovně dumají Pardubice.
Červenka a Sedlák jsou totiž nezastavitelnou dvojicí a pravděpodobnost, že při vzájemné kooperaci Třinci zasadí další branku, hraničí s jistotou. Jenže pokud jsou na gólovou práci sami, Dynamo nejenže trpí, ale posílá celoživotní úspory na sázku, kdy v ruletě musí padnout červená.
Pakliže Pešán u současné strategie zůstane, riskuje, že kulička zapadne jinam a titul se po roční pauze vrátí do Třince. Jakkoliv to za stavu 2:0 na zápasy a 4:1 pro Dynamo znělo bláhově.