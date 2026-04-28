Tímhle to pro Dědka nekončí. Pardubický titul může být začátkem snu o dynastii
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Petr Dědek rozjel v extralize platový kolotoč, jaký nemá obdoby. Postaral se o to, aby do Česka mířila nejzvučnější jména. Zlanařil Romana Červenku ze Švýcarska, několik hráčů na hraně NHL. Na jeho popud musel reagovat Třinec, Sparta nebo Kometa. Teď majitel Dynama poprvé konkurenci překonal na ledě. Muž, který před šesti lety vytáhl východočeský klub z nejhlubšího dna, konečně slaví titul. Završení velkolepých plánů? Ne, spíš jejich začátek. Startuje sen o dynastii. Pardubické oslavy ONLINE ZDE>>>
Všechna čest před tím, co Dynamo dokázalo. O způsobu rychlého budování, který několikrát taky tvrdě narazil, si můžete myslet cokoliv. Základní cíl urvat mistrovský pohár se nicméně Pardubicím i Dědkovi podařil. Pravda, počkali si déle, než by sami chtěli, ale na vrchol došli.
Je na místě dát Východočechům kredit i prostor famózní úspěch náležitě oslavit, užít si chvíli klidu od tlaku, který na mužstvo v posledních letech doléhal. Zároveň se ovšem musíte ptát, co bude s Dynamem dál. Jeho vlastník totiž v minulosti mnohokrát ukázal, že má jen ty nejvyšší ambice. V rámci hokejového světa míří do vesmíru. Je trochu jako Elon Musk, který vidí dovolenkáře na Marsu i létající auta.
Pardubickým titulem číslo sedm si Dědek na svém papíře snů odškrtnul jen jeden bod. V zásobě jich má ještě mnoho. Myšlenkami míří spíš tam, kde byl před dvěma lety Třinec. Tedy na pěti titulech v řadě a v historii extraligy navždy zafixovaný jako obrovská značka, bašta ledního hokeje, kterou nelze zlomit a těžko se poráží.
Aby název Hockeytown nebyl zprofanovaný coby levná kopírka Detroitu, musí Pardubice mistrovský status dále obhajovat. Ukazovat, že jsou opravdu odskočené. Má k tomu dopomoci největší hala v Evropě, kterou červenobílí (aspoň na papíře) chystají. Ale nebývalá stavba nikdy nedožene výsledky na ledě. A nedoženou je ani působivé posily.
Pravda je vždycky tam, kde se ledový sport odpradávna rozhoduje. Mezi mantinely, střídačkami, v prostoru branek. A Pardubice rozhodně nezastavují. Na cestě do enteria arény jsou David Tomášek nebo Matěj Stránský. Když bude k dispozici jiná hvězda světového významu, vizionář Dědek znovu sáhne do peněženky a ukáže na ni.
Pro tuzemskou nejvyšší soutěž je dobře, že se někdo jeho formátu objevil. Peníze generují zájem, každý se chce podívat, jestli investovaný balík nepřijde vniveč. Neplatí to jen v případě Dynama.
Navíc jde taky o celkovou soutěživost mezi týmy. Pokud se na trhu rozšoupne jeden, musí i druzí. Jinak zaspí a budou Dynamo sledovat zespodu. Tak jako v právě skončeném ročníku, kdy Pardubice ovládly jako vítěz základní části i play off. Klobouk dolů.