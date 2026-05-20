Kořenář vyslal vzkaz: Nechte paniku kolem gólmana z NHL bokem. Kdyby Dobeš přijel...
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | V Česku vypukla skepse, z části oprávněná. Po pěti letech neměla reprezentace pro mistrovství světa k dispozici gólmana z NHL, doma zůstala prvotřídní extraligová jména jako Roman Will nebo Dominik Frodl. Fanoušci se ptali, co bude s brankovištěm. Odpověď jim vyslal Josef Kořenář. Nejprve v zápase s Dánskem, když musel dlouho držet těsné vedení, ale hlavně v duelu se Švédy. Po postupu Jakuba Dobeše s Montrealem v NHL se Češi i tak mají o koho opřít. O jedničce je jasno. Program MS v hokeji 2026 >>>
Můžete Ondřeji Pavelcovi namítat, jak je konzervativní. Reprezentační trenér brankářů neskrývá, že má v oblibě vyšší gólmany současného zámořského střihu. Klid, úspornost, co nejméně pohybu a dobré fyzické parametry. Asistent Radima Rulíka několikrát ukázal nejen při velkých akcích, že si do národního mužstva rád bere oblíbence, s nimiž dále pracuje, rozvíjí je.
V listopadu minulého roku stála reprezentace před olympijskými hrami, u nichž bylo zjevné, že na nominaci brankáře z Evropy dojde jen při obrovské zdravotní patálii favoritů ze zámoří. Pavelec tak na Euro Hockey Tour nebral do mužstva největší aktuální kvalitu. Do Finska odcestoval Josef Kořenář, jehož na startu sezony v klubu jasně přechytával zkušenější týmový kolega Jakub Kovář. Sparťan rozhodně nepatřil k tehdejšímu extraligovému výkvětu, přesto obdržel povolávací rozkaz.
Na mistrovství světa, z nějž se většina zámořských brankářů omluvila, teď dělá jedničku. Výnos nejen podzimní investice. Kořenář je na náročnou misi dobře připravený, což ukázal předchozí zápas na šampionátu se Švédskem. Gólman pomohl zařídit vítězství 4:3, ve třetí třetině nedovolil Seveřanům srovnání. Navzdory spekulacím o posilách ze zámoří zůstal ve vlastní bublině, dokáže svůj výkon zvedat a gradovat.
Postup Dobeše jako výhoda?
Čeští gólmani si v dějišti šampionátu tradičně vytvořili vlastní partu. Už proto, že kabinu sdílí s mladými hráči, zatímco zkušenější část kolegů z pole je v jiné šatně. Mezi maskovanými muži panuje dobrá atmosféra a spekulace, že by se mezi ně měl vmísit někdo ze zámoří, aby Česko disponovalo mezi tyčemi dostatečnou kvalitou, úspěšně ignorují.
I náhradník Dominik Pavlát se v prosinci procpal na reprezentační akci, na níž čistě z pohledu výkonnosti být neměl. Ve Finsku byl výrazně úspěšnější třeba Jan Bednář z Ässät Pori. Ale Pavelec znovu ukázal, jak vytipovaným gólmanům věří a dává jim příležitost navléknout národní úbor i v době, kdy nepatří k vrcholu ligových statistik.
Nechci se rouhat. Nicméně fakt, že Jakub Dobeš zůstal v play off o Stanley Cup, může národnímu týmu ve výsledku pomoct. Dovolte vysvětlit proč. Příjezd ostravského rodáka by znamenal, že ho trenéři nasadí do utkání se Slovenskem. Třetí duel před koncem skupiny. Rovnou z letadla a po dlouhé cestě. Kdyby ho za složitých okolností nezvládl? Vznikne znovu nervózní atmosféra a hlavně otázka, kdo má vlastně chytat klíčové zápasy.
Takhle se na ně bude chystat Kořenář. S čistou hlavou a jasně danou situací v brankovišti. Prokázal, že v takové pozici stejně předvádí nejlepší představení.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|3
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0