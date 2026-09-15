Vary svými sponzory rozbouřily diskuzi. NHL učí, jak na to. Peníze neznamenají cirkus
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Prvotní záměr byl jistě validní. Karlovy Vary před aktuální sezonou navázaly spolupráci s partnerem BYD, jehož vpasovaly do názvu i loga. Společnosti Sixt zase klub věnoval speciální dresy pro rozcvičku i helmy s divokým designem blesků, které budou hráči nosit v zápasech. Marketingové oddělení Energie si může odškrtnout, že v kraji, kde není nepřeberný zástup movitých firem, sehnalo finance navíc. Jenže za jakou cenu? Nepostoupila už doba přece jen dál?
Manažeři musí při mnoha rozhodnutích činit kompromisy, které jim dávají smysl. Přivést peníze je základním elementem udržitelného fungování extraligových klubů, jež jsou i tak černou dírou. Spolykají hodně, takže každá koruna k dobru se hodí. Jenže ze všeho nejdřív si musíte zodpovědět otázku, jakou cenu jste při rýžování financí ochotní zaplatit. A v případě Energie se zatím jeví jako neúměrná.
Vždyť BYD i Sixt vyhrály už teď. Jejich prezentace na západě Čech vyvolala vášnivé veřejné diskuze. Obě společnosti jsou vidět, třebaže povětšinou v negativních konotacích. Určitě znáte klišé, že každá reklama je dobrá. A autor tohoto komentáře přiznává, že svou kapkou jen přilévá další vodu do moře.