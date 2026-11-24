Rozhodčím mikrofony víc ubližují, než pomáhají: Novinka pro novinku, která umí zmást
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Jakmile extraliga oznámila, že do sezony 2026/27 vstoupí s novinkou v podobě akustických výstupů rozhodčích přímo před fanoušky, spustil se jásot. Roky příznivci nejvyšší soutěže volali po tom, aby arbitři své soudy vysvětlovali a argumentovali. A mikrofony měly být prvním rázným krokem tímto směrem. Po dvou měsících praxe je zjevné, že šlo o mylnou, až bláhovou představu.
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Sudí se možná rozmluvili, ale nesdělují nic proti tomu, na co bylo publikum dávno zvyklé.
Jde o tak triviální záležitost, až se ptáte, zda byla vůbec zapotřebí. Rozhodčí předstoupí před fanoušky a přes zapnutý mikroport sdělí naučenou formulku: „Na základě zkoumání u videa gól neplatí.“
Aby byla komedie kompletní, stejnou frázi v bleděmodré variantě záhy zopakuje ještě hlasatel. Snad kdyby někdo napoprvé neslyšel…
Sudí se naučili mluvit, říkají však balast
Co bylo dřív vyjádřeno zjevným gestem, se nyní fanoušci dozvědí slovy muže v pruhovaném. Totéž platí v případě trestů. Pro někoho, kdo na hokej dorazí poprvé, třeba zajímavá berlička. Pro 99 procent ostatních spíš nepotřebný balast. Přidaná hodnota? Nula!