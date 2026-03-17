Změna přišla s Plekancem. Kladno už zase hází, kde doteď byli jeho fanoušci?
KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | Vyhaslé pece v železárnách znovu ožily. Kladno hází, říkalo se v dobách největší slávy. Dlouho se pak do zápasů s ním chodilo pro body a za vítězstvím. Rytíři v předkole play off ukázali, že to už neplatí. Do série proti Spartě nešli s tím, že zaberou a uvidí, co bude. Chtěli vyhrát a věřili, že je to možné. Od největší senzace sezony je dělilo 178 sekund.
Ještě po vyrovnání na 1:1 v rozhodujícím pátém duelu jako by na sparťany dolehlo staré prokletí, prazážitky všech těch zhroucených nadějí. Znejistěli s předzvěstí dalšího krachu. Téměř zákonitě inkasovali další gól. Můžeme se přít, zda Martin Procházka do puku kopl úmyslně nebo ne. Výklad potvrzující správnost rozhodnutí sudích se našel jako vždycky. Kdyby však měl rozhodnout celou sérii, byl z toho ještě pěkný malér.
Každopádně Rytířům se podařilo zavrtat sparťanům do hlav. Šli na ně skvěle připravení a nastavení. Celou dobu se drželi stejného scénáře. Psychicky měli navrch, mohli jen získat. Nezalezli a agresivně napadali. Těžkému favoritovi proháněli pérka. Nahlodali ho jednoduchostí a efektivitou.
Nejlepšího hráče našli v brankáři Adamu Brízgalovi. Pražský tým vstupoval do série značně rozbitý, což taky mohlo způsobit, že první gól z přesilovky dal až ve čtvrtém zápase. Každopádně Kladno ho dostalo přesně tam, kam potřebovalo.
Plekanec dal mužstvu vizi
Jeho fanoušci občas místo sledování bídy na ledě hráli v hledišti badminton nebo nepřišli vůbec. Najednou zaplnili domovský ČEZ stadion i významný sektor za jednou z branek v O2 areně. Kde do té doby byli? Proměna se shoduje s nástupem Tomáše Plekance na střídačku koncem minulého roku, kdy tým spadl na předposlední místo.
Bývalý skvělý útočník a člen Rulíkova mozkového trustu u reprezentace dal mužstvu vizi, vnesl do něj klid, rozvahu, hokejový cit a smysl pro detail. Hráči cítili, že jim věří. Probudili v sobě sílu, bojovali jeden za druhého. Neskutečně se zvedli cizinci, jimž dřív možná stačilo, že si můžou zahrát ten svůj hokejíček a zbytek je jim šumák.
V sekci věnované realizačnímu týmu na webu kladenského klubu jsou uvedeni pouze asistenti trenéra a další členové štábu, v kolonce pro hlavního kouče vyskočí jen silueta hlavy. „Baví mě být u ledu, vždycky jsem inklinoval ke koučování. Skočil jsem do toho po hlavě, ale uvidím, co přinesou další měsíce,“ řekl po konci série Plekanec, který je zároveň sportovním ředitelem.
Upekl už spoustu zajímavých hráčských příchodů, v úterý byl navíc dotažen příchod Radima Rulíka jako nového hlavního trenéra, jemuž bude Plekanec stejně jako v reprezentaci dělat asistenta. Co přesně to může znamenat dál, se ukáže. Ale Kladno na dno už nepatří. Kladno hází. Už zase. A nadechuje se k dalšímu vzestupu.