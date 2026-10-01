Sparta už zase tápe. Není důvod k panice, ale... Prožene se kabinou říjnový vítr?
KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | Třinec se po šesti kolech s plným bodovým ziskem může pošklebovat ostatním. Zvedly se Pardubice. Sparta tápe. Už zase. Výhry v Olomouci a Litvínově, bod v Kladně. Doma ze dvou zápasů nula. Další rozpačitý start do sezony dává tušit, že se brzy může něco dít. A že s příchodem října začne foukat.
Duel s Karlovými Vary připomínal řecko-římský zápas. Rozhodl šťastný gól po odrazu od brusle. Následně v Hradci Králové určil ráz mizerný vstup do utkání, kdy Mountfield za pět minut odskočil o tři góly. Sparta zapnula až po svém prvním gólu. Na začátku soutěže se pořád dává dohromady. Tak zkušený a nabušený tým by však měl vstup zvládnout líp, i kdyby se sešel až před utkáním.
Spíš přibývá neoblíbených soupeřů, jejichž hokej Spartě nevoní, než aby rostl počet těch, kteří by prohrávali 0:2, jen co spatří přijíždějící sparťanský autobus nebo zahlédnou oblé tvary pražské O2 areny.