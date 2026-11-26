Augusta? Problém Sparty je jinde, ukazuje se na Divíška. Všechno to začalo už v létě
KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | Hokejová Sparta hraje jak poškrábaná vinylová deska. Sotva se začne roztáčet, zadrhne se, přeskočí nebo hraje totéž dokola. Než někdo postrčí přenosku gramofonu dál. Extraliga spěje k polovině programu základní části a sparťanský refrén se pořád opakuje. Náznak progresu, pak další selhání. Podobné jsou i komentáře trenéra Patrika Augusty, který mluví výhradně po prohraných duelech: Tým neudržel nasazení celý zápas, od klíčových hráčů se čekalo víc… Vánoční nabídka ročního iSport Premium se slevou 297 korun >>
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V podobném duchu hovořil už několikrát kapitán Filip Chlapík. Vyjádřil se tak i po úterní porážce 0:3 v Brně, kdy se vrátil do sestavy po zranění. Postavení a projev týmu mu upřímně vadí, chce se za něj rvát.
V Chlapíkovi vyrostl Spartě možná nejlepší lídr od časů Richarda Žemličky. Před sezonou získala kouče, na kterého myslela deset tahů dopředu a od nějž si slibovala, že bude ten pravý. Jako ostatně už několikrát. Ale nezměnilo se vlastně nic.
Sparta tápe, za současné konstelace nevypadá, že by mohla prohánět Třinec s Pardubicemi v popředí extraligové tabulky, natož pomýšlet na titul, který nezískala už dvacet let. Úměrně tomu roste nespokojenost, až negativita a rozladění sparťanského národa z toho, jak si tým vede.
Čím dál víc ukazuje prstem hlavně na Tomáše Divíška, který je čtvrtou sezonu sportovním ředitelem klubu a vedle toho šéfuje i partnerským Letňanům.
Kádr se postavil ještě před Augustou
Sparťanský soubor skládal i Jaroslav Hlinka, jenž zastává funkci sportovního manažera dokonce osmým rokem. Do podoby současného kádru mohl už od loňského listopadu zasahovat i současný trenér.