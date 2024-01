Hašek u reprezentace? Jmenování jako demonstrace české specifičnosti

KOMENTÁŘ PAVLA HARTMANA | Inaugurace nového reprezentačního trenéra Ivana Haška byla reklamou na zpátečnické myšlení a manažerskou neschopnost vedení českého fotbalu. Předseda FAČR Petr Fousek i Šilhavého nástupce to sami na tiskové konferenci nevědomě demonstrovali. Shrňme si to ve dvou stěžejních kapitolách.

I. Proč zrovna Ivan Hašek?

Šéf FAČR Petr Fousek: „Upřednostnili jsme českou školu. Domníváme se, že česká mentalita je svým způsobem specifická, potřebuje porozumění.“

Nechce se věřit, že tohle vysvětlení pustil na veřejnost nejvyšší představitel českého fotbalu. Kdo úspěšně vyvádí z bludného kruhu pražskou Spartu? Dán Brian Priske. Jak to dokázal? Nepřizpůsobil se specifickému českému fotbalovému prostředí, ve kterém nerozhodují odborné schopnosti, ale kamarádšoft, a specifické české mentalitě, jejímž průvodním znakem je tolik vychvalovaná vyčůranost. Neboli umění něco ošulit, hlavně, aby to stálo co nejmíň námahy.

Anketa Je Ivan Hašek nejlepší variantou na post reprezentačního trenéra? ANO NE

Priske konal opak. Nastavil jasnou hierarchii (vedení klubu a já jsme bossové, a ne hráči) i přesně vymezená profesionální pravidla společné práce. A přes to nejede vlak. Pamatujete, jak se musel reprezentant Tomáš Čvančara omluvit, když se mu nelíbilo střídání v Pardubicích, čímž porušil paragraf o respektu ke spoluhráčům a k týmu?

Stejné profesionální mantinely je nutné nastavit v životě národního týmu. Aby se hráči nechovali jinak ve standardně fungujících evropských klubech a jinak v reprezentaci. Není důvod, aby si Vladimír Coufal dovolil ve West Hamu porušit před utkáním životosprávu, neboť si umí spočítat, že kdyby to udělal,