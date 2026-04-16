Sparta si zahrává, béčku vůbec nepomohla. Musí řešit, s kým bude spolupracovat
KOMENTÁŘ PAVLA ŠŤASTNÉHO | Má fungovat jako továrna, ze které vyjede kopa mladých fotbalistů až do nejvyšší soutěže. Zároveň se očekává, že budou naprogramovaní přesně tak, aby dřív, nebo později zapadli do herního stylu prvního mužstva. Ideální představa Sparty o fungování druholigového béčka ale momentálně stojí před zatěžkávací zkouškou. Zodpovědnost za blížící se malér nese vedení sportovního úseku.
Vezměte si do ruky tužku a zkuste na papír sepsat důvody, proč se sparťanské béčko má zachránit ve druhé lize. Máte na to klidně třicet minut, hodinu, dvě nebo tři. Stejně toho moc nevymyslíte.
Hráči ze strahovské akademie vyhráli soutěžní utkání naposledy na konci loňského října proti Viktorii Žižkov (2:0), za třiadvacet kol získali sedmnáct bodů, a i když jim scházejí pouhé tři na čtrnáctý Prostějov, nacházejí se v kritické situaci.
Možná namítnete, že čekání na výsledkový zázrak je v pohodě a na místě, protože před rokem se béčko vyšplhalo díky jarní sérii deseti zápasů bez prohry až na páté místo tabulky. Ale já tomu momentálně moc nevěřím. Loni totiž přišla od vedení reakce, teď vůbec žádná. A to může přijít hodně draho.
Pojďme postupně. Týmu stále začínajícího trenéra Luboše Loučky minulou zimu výrazně pomohl přesun Davida Pavelky z áčka. Působil v mužstvu jako lídr, ale také klíčový hráč stoperské trojky. Dodal mladým hráčům klid, zároveň je vedl v tréninku (momentálně takovou funkci plní aspoň mimo zápasy asistent Libor Kozák). Vydržel v této zásadní roli pouhý půlrok.
V úvahu mentora padala jména Marečka a Beneše
Přestože se Spartě model zkušeného hráče vyplatil, nebyla schopná (a možná ochotná) najít náhradu. Ano, není to jednoduché, protože musíte dbát na správné vlastnosti mentora, ale je to klíčové. Podle zákulisních informací se do úvah sportovního vedení dostala jména jako Lukáš Mareček z Teplic nebo Vít Beneš z Jihlavy, se kterým Loučka dlouhá léta hrál v Jablonci. Nic konkrétního se ale dosud nestalo.
Kostra béčka tak zůstala na rozdíl od konkurenční Slavie (angažovala do rezervy Tomáše Necida a Marka Suchého) složená z teenagerů, nejstarší je 23letý útočník Tomáš Schánělec. V zimě přišly další změny, tým doplnili nováčci z devatenáctky. A taky 18letý Belgičan Iverson Negouai, jenž odehrál jedno utkání za dorost.
Sparta prozatím nesáhla ani k výpomoci z áčka, jen proti Vlašimi (0:1) zasáhli do hry Jakub Martinec a Garang Kuol. „Momentálně je pro nás složité přesouvat hráče nahoru a dolů víc, než to děláme teď. Máme nějaká zranění,“ vysvětlil trenér prvního týmu Brian Priske o víkendu.
Je potřeba si říct, že uhrát body s tak nezkušeným (byť fotbalově kvalitním) kádrem není legrace. Proto vina nepadá na Loučku, ale na sportovní vedení.
Ze Sparty totiž opakovaně zaznívá, že výsledky béčka leží na vedlejší koleji. Nejsou tolik podstatné. Důležitější je, aby se posouvali hráči stále na vyšší úroveň a přiblížili se angažmá v áčku nebo jiném prvoligovém klubu. Proti tomu nelze nic namítat, je to logická a správná cesta.
Jestli se rezerva propadne, nastanou velké problémy
V minulosti po ní šlapali Adam Ševínský, Patrik Vydra nebo Martin Suchomel. V poslední době se posunuli výš obránci Dalibor Večerka (Teplice), Jakub Uhrinčať (Hradec Králové), záložníci Roman Horák (Slovácko), Lukáš Penxa (Jablonec, Dukla) nebo útočníci Daniel Rus (Liberec) s Radkem Šilerem (Podbrezová). Posun středopolaře Huga Sochůrka do Priskeho souboru je úplně jiná věc, určitě nebyla plánovaná tak rychle.
Jenže co bude s plánem dál?
Jestli se rezerva skutečně propadne do České fotbalové ligy (i kdyby na jedinou sezonu), nastanou ve výrobním procesu velké problémy. Hráči jako Lewis Azaka, Tomáš Schánělec, Roman Mokrovics, Lukáš Moudrý, Petr Zíka (zahrál si už ligu za České Budějovice), Enes Osmani a další těžko přijmou fakt, že budou celý rok sbírat zkušenosti na poloprofesionální úrovni. V ní navíc už funguje letenská spolupráce s Loko Vltavín.
Pak je potřeba v co nejkratší době zareagovat. Sportovní ředitel Tomáš Rosický a spol. musejí poskládat kádr, který zvládne náročnost třetí ligy a vybojuje okamžitý postup. Jenže zároveň je potřeba najít nové adresy pro talenty, do kterých vkládají největší naděje. Musejí je zákonitě udržet ve druhé lize. Ale kde?! Nabízí se sice naplno rozjet už domluvenou kooperaci s Prostějovem. Jenže tady je další zádrhel. Celek z Hané je rovněž namočený v sestupovém pásmu.
Béčko ve druhé lize je pro klub velikosti Sparty zcela zásadní projekt, a vedení ho svou (ne)činností momentálně vystavilo velkému riziku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|23
|19
|2
|2
|49:18
|59
|2
Táborsko
|23
|13
|4
|6
|40:24
|43
|3
Opava
|23
|11
|8
|4
|38:22
|41
|4
Artis
|23
|12
|5
|6
|38:29
|41
|5
Žižkov
|23
|11
|4
|8
|30:33
|37
|6
Ústí
|23
|11
|3
|9
|42:35
|36
|7
Příbram
|23
|10
|5
|8
|22:25
|35
|8
Baník B
|23
|10
|3
|10
|34:32
|33
|9
Vlašim
|23
|8
|6
|9
|32:26
|30
|10
Slavia B
|23
|8
|5
|10
|34:32
|29
|11
Č. Budějovice
|23
|8
|3
|12
|22:31
|27
|12
Chrudim
|23
|6
|7
|10
|30:41
|25
|13
Kroměříž
|23
|7
|2
|14
|21:37
|23
|14
Prostějov
|23
|4
|8
|11
|24:34
|20
|15
Jihlava
|23
|4
|7
|12
|22:30
|19
|16
Sparta B
|23
|5
|2
|16
|17:46
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup