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Sláma, Radosta, Šubert… Denia měl nakonec kuráž, vzkaz i pro další neokoukané tváře

Kouč Santi Denia
Kouč Santi DeniaZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Trenér českého národního týmu Santi Denia
Trenér českého národního týmu Santi Denia
Trenér českého národního týmu Santi Denia
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Santi Denia po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
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Pavel Šťastný
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KOMENTÁŘ PAVLA ŠŤASTNÉHO | Při náročné premiéře u české reprezentace měl kuráž. Santi Denia, který přijal na začátku srazu sedm omluvenek z původní nominace, využil v utkání proti Chorvatům čtyři úplné nováčky. Do základní sestavy vybral Jiřího Slámu a Lukáše Ambrose, z lavice vytáhl Matěje Radostu s Martinem Šubertem. Nebyla to chyba, naopak – milé osvěžení i vzkaz pro další neokoukané tváře.

Když Denia představil před týdnem a půl první výběr šestadvaceti hráčů, s nimiž půjde do složitých testů na startu nové éry českého fotbalu, vyvolal nejen u fanoušků zklamání. Přesněji řečeno pocit nevyužité šance na restart se vším všudy. Očekávala se větší odvaha, daleko víc změn.

Nakonec přišly, i když vynuceně. Největší krize vznikla na pozici levého obránce, která je dlouhodobě v tuzemsku problematická. Realizační tým přišel ze zdravotních důvodů o slávistu Davida Juráska, později také o sparťana Matěje Ryneše.

Narychlo se hledaly náhradní, ale zřejmě nachystané varianty. V týdnu se připojil k národnímu mužstvu Ondřej Zmrzlý, momentálně hráč Górniku Zabrze. V tomto soutěžním ročníku absolvoval jen tři celé zápasy, přesto se jeho výběr dal pochopit. Byl zkrátka až několikátou možností.

Nečekaný a zajímavý příběh

Před něj se dostal pro mě nečekaně i Sláma, který se nacházel v první vlně náhradníků. Má vskutku velmi zajímavý příběh. Před pěti lety, když byl zraněný, uvažoval o konci profesionální kariéry. Ještě nedávno hrál až druhou nejvyšší soutěž za béčko Olomouce. V Evropě si zahrál akorát třeba proti Mohuči nebo Glasgow Rangers. Víc toho za sebou nemá.

Přesto Denia v žádném případě nespekuloval, nevymýšlel komplikované tahy, které se možná nabízely. Třeba posunutí středního obránce Štěpána Chaloupka na levou stranu (tam nastoupil i v posledním derby proti Spartě), protože stoperů bylo k dispozici dostatek.

Ne, nic takového. Prostě dostal šanci Sláma. „Nastupuje na pozici levého obránce, protože jsme měli na začátku týdne zdravotní problémy u nominovaných hráčů Davida Juráska a Matěje Ryneše. Donominovali jsme Jirku Slámu a Ondřeje Zmrzlého a dneska dostává šanci Jirka,“ vysvětlil asistent Radek Bejbl v rozhovoru pro kanály asociace.

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Znatelná změna pod Deniou: méně nákopů, víc fotbalu. Kdo z nováčků proti Chorvatsku zaujal? • iSport.cz

Nebyl to vesmírný výkon. Neměl ani dobrý start, Denia k němu směřoval výtky. Nakonec se ale zvedl a zařadil se mezi milá překvapení.

„Vůbec jsem nevěděl, co od zápasu čekat. Takový jsem v podstatě nikdy nehrál. Chtěl jsem se chytit jednoduchou přihrávkou. Trvalo mi, než jsem se do toho dostal, ale postupem času to bylo lepší. Pak jsem si začal i věřit,“ líčil 27letý obránce, který v létě přestoupil ze Sigmy do Jablonce.

A nejde pouze o Slámu. Podobně si počínali střídající Radosta se Šubertem. Oba si řekli o pozornost v zápasech české ligy, které Denia společně s ostatními kolegy od startu sezony obrážel. Mají formu, daří se jim, proto dostali reprezentační pozvánku. A jak je vidět, nejsou jen do počtu.

Jde určitě o pozitivní signál a bude zajímavé sledovat v následujících měsících, jestli si španělský kouč společně s kolegy vyhlédne na domácích trávnících další méně známé tváře, které o startech v národním dresu třeba ani nesní. Na první pokus to i přes prohru 1:2 docela vyšlo.

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko11003:23
2Chorvatsko11002:13
3Anglie10012:30
4Česko10011:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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