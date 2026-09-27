Sláma, Radosta, Šubert… Denia měl nakonec kuráž, vzkaz i pro další neokoukané tváře
KOMENTÁŘ PAVLA ŠŤASTNÉHO | Při náročné premiéře u české reprezentace měl kuráž. Santi Denia, který přijal na začátku srazu sedm omluvenek z původní nominace, využil v utkání proti Chorvatům čtyři úplné nováčky. Do základní sestavy vybral Jiřího Slámu a Lukáše Ambrose, z lavice vytáhl Matěje Radostu s Martinem Šubertem. Nebyla to chyba, naopak – milé osvěžení i vzkaz pro další neokoukané tváře.
Když Denia představil před týdnem a půl první výběr šestadvaceti hráčů, s nimiž půjde do složitých testů na startu nové éry českého fotbalu, vyvolal nejen u fanoušků zklamání. Přesněji řečeno pocit nevyužité šance na restart se vším všudy. Očekávala se větší odvaha, daleko víc změn.
Nakonec přišly, i když vynuceně. Největší krize vznikla na pozici levého obránce, která je dlouhodobě v tuzemsku problematická. Realizační tým přišel ze zdravotních důvodů o slávistu Davida Juráska, později také o sparťana Matěje Ryneše.
Narychlo se hledaly náhradní, ale zřejmě nachystané varianty. V týdnu se připojil k národnímu mužstvu Ondřej Zmrzlý, momentálně hráč Górniku Zabrze. V tomto soutěžním ročníku absolvoval jen tři celé zápasy, přesto se jeho výběr dal pochopit. Byl zkrátka až několikátou možností.
Nečekaný a zajímavý příběh
Před něj se dostal pro mě nečekaně i Sláma, který se nacházel v první vlně náhradníků. Má vskutku velmi zajímavý příběh. Před pěti lety, když byl zraněný, uvažoval o konci profesionální kariéry. Ještě nedávno hrál až druhou nejvyšší soutěž za béčko Olomouce. V Evropě si zahrál akorát třeba proti Mohuči nebo Glasgow Rangers. Víc toho za sebou nemá.
Přesto Denia v žádném případě nespekuloval, nevymýšlel komplikované tahy, které se možná nabízely. Třeba posunutí středního obránce Štěpána Chaloupka na levou stranu (tam nastoupil i v posledním derby proti Spartě), protože stoperů bylo k dispozici dostatek.
Ne, nic takového. Prostě dostal šanci Sláma. „Nastupuje na pozici levého obránce, protože jsme měli na začátku týdne zdravotní problémy u nominovaných hráčů Davida Juráska a Matěje Ryneše. Donominovali jsme Jirku Slámu a Ondřeje Zmrzlého a dneska dostává šanci Jirka,“ vysvětlil asistent Radek Bejbl v rozhovoru pro kanály asociace.
Nebyl to vesmírný výkon. Neměl ani dobrý start, Denia k němu směřoval výtky. Nakonec se ale zvedl a zařadil se mezi milá překvapení.
„Vůbec jsem nevěděl, co od zápasu čekat. Takový jsem v podstatě nikdy nehrál. Chtěl jsem se chytit jednoduchou přihrávkou. Trvalo mi, než jsem se do toho dostal, ale postupem času to bylo lepší. Pak jsem si začal i věřit,“ líčil 27letý obránce, který v létě přestoupil ze Sigmy do Jablonce.
A nejde pouze o Slámu. Podobně si počínali střídající Radosta se Šubertem. Oba si řekli o pozornost v zápasech české ligy, které Denia společně s ostatními kolegy od startu sezony obrážel. Mají formu, daří se jim, proto dostali reprezentační pozvánku. A jak je vidět, nejsou jen do počtu.
Jde určitě o pozitivní signál a bude zajímavé sledovat v následujících měsících, jestli si španělský kouč společně s kolegy vyhlédne na domácích trávnících další méně známé tváře, které o startech v národním dresu třeba ani nesní. Na první pokus to i přes prohru 1:2 docela vyšlo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
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