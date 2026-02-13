Předplatné

Ďolíček roste, tým padá. Hlavní problém Bohemians není trenér, ale způsob řízení klubu

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Pardubice 1:2. Klokani nevyužili ani 70 minut v početní výhodě • Zdroj: iSport.tv
Michal Hlavatý v akci proti Bohemians
Trenér Jaroslav Veselý na tiskové konferenci fotbalistů Bohemians 1905 před startem jarní části sezony první ligy
Ryan Mahuta a Milan Havel v souboji o míč
Sportovní ředitel Miroslav Držmíšek na tiskové konferenci fotbalistů Bohemians 1905 před startem jarní části sezony první ligy
Samuel Šimek a Júsuf Hilál v hlavičkovém duelu
Simon Bammens a Dominik Pleštil se přetlačují o míč
Petr Fantyš
KOMENTÁŘ PETRA FANTYŠE | Delší dobu funguje historický klub z Vršovic ve stejném módu a odmítá se přizpůsobit nové realitě českého fotbalu. Veškeré úsilí ponořili Bohemians do rekonstrukce ikonického stadionu, jenže mezitím začaly vybuchovat ignorované problémy jinde. A není jich málo. Pokud se v Ďolíčku poměrně rychle věci nezmění, výrazně hrozí, že budou nový stadion otevírat ve druhé lize.

Je to jasná priorita a zaslouží si velkou pozornost. Kdo Ďolíček občas navštíví, musí vidět, že v současné podobě to není stadion pro rok 2026. Proto si rodina Jakubowiczů zaslouží obrovské uznání, možná i často zmiňovanou sochu, že celý projekt rozjela a financuje ho kompletně z vlastní kapsy.

Jenže aktuálně se zdá, že energie míří téměř výhradně do rekonstrukce stadionu a sportovní úsek zůstává poddimenzovaný. V porovnání s novými majiteli na ligové mapě, kteří sprintují vstříc evropským pohárům, klokani skáčou na místě.

Jeden a půl člověka nestačí

Největší potíž se nachází právě ve sportovním vedení. Posily nebo prodlužování smluv řeší v drtivé většině dva lidé: sportovní ředitel Miroslav Držmíšek a trenér Jaroslav Veselý. Kouč by přitom měl být jen poradním hlasem, místo toho aby sám posily hledal a přesvědčoval, aby podepsaly.

Zkušený funkcionář Držmíšek pak působí dojmem, že vedle nových a dravých šéfů u konkurence nestíhá. „Bohemka je specifický klub, kde musí fungovat napůl profesní a napůl kamarádský vztah. Já i Jarda Veselý jsme prodlužovali smlouvy víc srdcem než hlavou a u řady hráčů je to podobné,“ prohlásil v prosincovém rozhovoru pro Sport. Tahle taktika však v dnešním světě obstojí jen těžko.

