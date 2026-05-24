Dukla padá do druhé ligy, Haškův riskantní plán nevyšel. Věřit mu ale bude dál
BLOG PETRA FANTYŠE | Před rokem nastal v pražské Dukle převrat. Zkušeného majitele Petra Pauknera nahradil fotbalem nepolíbený Matěj Turek a restart klubu do nové éry nechal z velké části, ne-li kompletně, na Martinu Haškovi, který se rozhodl vše od základů změnit podle vlastní specifické vize, jak by se dal dělat ligový fotbal za nižší peníze. Nejtěžší zkoušku ale nezvládl a projekt v Chance Lize po porážce s Baníkem (0:3) nepřežil nejkritičtější první sezonu.
Přivádět mladé hráče s potenciálem pod cenou, nakopnout jejich kariéru a následně prodat za vyšší částky dál. A mezitím využít jejich fotbalové schopnosti k tomu, aby se mužstvo dlouhodobě drželo v první lize.
S takovou vizí vstupovalo v létě duo Turek–Hašek na ligovou scénu a na nic nečekalo. V přestupovém období měla Dukla napříč ligou suverénně nejvíc změn v kádru, v součtu se zimním transferovým oknem přivedla třicet nových kusů a skoro stejný počet pustila k vodě.
Směr byl jasný, odcházeli zkušení třicátníci, na které často sázel předchozí trenér Petr Rada, a na jejich místo přišli mladíci, často ze zahraničí. Z lavičky je dirigoval David Holoubek, známý právě pro svou schopnost pracovat s mladými hráči a posouvat je.
Jenže všechno začalo drhnout. Někteří cizinci se nedokázali adaptovat na specifika českého fotbalu a nedostatek zkušeností a kvality byl často znát. Dukla tak v podstatě celou sezonu skákala mezi 14. a 16. místem tabulky a strachovala se o záchranu.
Nešlo však o nic překvapivého, málokdo by vsadil na to, že po základní části skončí jinde než ve skupině o záchranu. Dokonce ani v klubu si nemalovali věci příliš růžově. „Úspěch pro nás bude vyhnout se baráži. To by byla naprostá bomba,“ hlásil trenér Holoubek před sezonou.
Ještě před startem jara mluvil podobně i Hašek. „Teď prožíváme úplně nejrizikovější období. Všechno se rozbouralo, ale to nové je ještě syrové,“ vysvětloval v rozhovoru pro Ligu naruby.
Skauting se umí trefit, jenže...
Poskládat všechno nové do funkčního systému se nakonec nepodařilo. Holoubek přes zimní přestávku tým dohromady nedal a po dvou špatných zápasech v únoru zaslouženě skončil.
Jeho pozice se chopil ligový nováček Pavel Šustr. Rázný chlapík s dlouhou praxí u mládeže přinesl pozitiva, ale nakonec ani on neobstál. Vedení Dukly se tehdy zajímalo také o Josefa Dvorníka, který vychovával hráče v druholigovém béčku Baníku.
Z toho lze jednoznačně cítit, že Dukla své cestě věří a nechce z ní uhnout. A nebude chtít ani dál. Ve druhé lize bude samozřejmě složitější přivádět zajímavé hráče, kteří by šli otočit s výrazným profitem, jako se to podařilo u Samuela Isifeho nebo Kevina-Prince Milly, ale dokud budou klub řídit Turek s Haškem, budou v tomto stylu pokračovat.
A fungovat to může. Výše zmínění hráči jsou důkazem, že se tímto stylem opravdu dá vydělávat a bodový zisk nebyl vyloženě tristní. Navíc v týmu se ukazují další zajímaví hráči jako Eric Hunal, Dantaye Gilbert, Mouhamed Traore či Diego Velasquez.
Skauting Dukly se evidentně dokáže trefit, v premiérové sezoně agresivní tržní strategie ovšem spoustu nováčků nedokázali v týmu sladit. Právě to přitom Dukla nejvíc potřebovala, aby získala stabilitu. Pád do druhé ligy může spustit sérii odchodů nejlepších hráčů a Pavel Šustr by musel skládat tým od začátku.
Nyní se ukáže, jestli v turbulentním prvním roce postavilo vedení dostatečně silné základy, aby mohlo okamžitě pomýšlet na postup zpět mezi elitu a dokázat, že sestup je skutečně pouze „drobná komplikace“.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Teplice
|35
|10
|12
|13
|40:42
|42
|2
Zlín
|35
|11
|8
|16
|43:56
|41
|3
Ml. Boleslav
|35
|9
|13
|13
|49:57
|40
|4
Slovácko
|35
|7
|9
|19
|30:51
|30
|5
Baník
|35
|7
|8
|20
|32:49
|29
|6
Dukla
|35
|5
|11
|19
|23:51
|26
- Baráž o udržení
- Sestup