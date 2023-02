Chytil patří mezi nejlepší. Hráči jako on berou až 6 milionů dolarů

KOMENTÁŘ PETRA NEDVĚDA | Hrával jsem za New York Rangers, vždycky jsem je s chutí sledoval a moc mě těší, že jsou v posledních sezonách na vzestupu. Naposledy se dostali do konferenčního finále, čili mezi čtyři nejlepší týmy Stanley Cupu. V téhle sezoně jsou na tom také dobře, patří mezi přední mužstva Východu. Než v sobotu prohráli v prodloužení v Calgary, měli sérii sedmi vítězství v řadě. Znovu je vidím jako mančaft s velkou šancí ujít v play off dlouhou cestu.

Za perfektní tah považuju nedávné posílení týmu o Vladimira Tarasenka. Vynikající útočník, typ buldoka a tanku, který zvlášť v play off může udělat důležitý rozdíl. Přijde mi do vyřazovací fáze platnější než Artěmij Panarin. To je taky skvělý hokejista, ale jeho styl hokeje je užitečnější v základní části. Zatímco Tarasenkovy výkony v bitvách o Stanley Cup stoupají, patří mezi klíčové hráče.

Díky tomuhle nákupu mají Rangers šanci dojít až do finále. Aspoň takový je můj pocit. Mohli by se přiblížit kvalitě Colorada, které loni vyhrálo a mělo tým vyloženě postavený na play off. A to nejen předchozí rok, já je měl za největší favority aspoň poslední tři, čtyři sezony.

Nyní už Avalanche tak dominantní nejsou, což ovšem lze přisoudit vyčerpávající sezoně, jež běžela až do konce června. Následné oslavy taky netrvaly jeden den, že ano… Taková porce zápasů společně s krátkým létem udělá své, plus určitý a logický pokles motivace po obrovském úspěchu. Colorado časuje formu znovu k play off, kde může klidně trofej obhájit.

Tvrdím, že dobré šance si mohou dávat i na Manhattanu. Libí se mi, jak o svoji pozici udatně bojuje Filip Chytil. Do organizace přišel jako mladíček, začínal od nuly a teď už má pevné místo v sestavě. V mých očích patří k nejlepším útočníkům týmu.

V minulé sezoně jsem ho viděl dvakrát i naživo v New Yorku,