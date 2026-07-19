Dokonalé finále MS: Jak Španělsko inspiruje celý svět a proč může vyhrát Argentina
BLOG PHILIPPA LAHMA | Dvě země v současnosti dodávají fotbalu mocný mezinárodní impuls. Španělsko představuje vůdčí fotbalovou kulturu, která šíří svůj vliv z Evropy do celého světa. Také Argentina ovšem disponuje osobitou identitou, která formuje jihoamerický kontinent. Mistrovství světa proto vrcholí dokonalým finále. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Architektem španělské vize je Johan Cruijff. Právě on přinesl do Barcelony rozestavení 4-3-3 a specifickou představu o fotbale. Zástup taktických „puristů“ – jako jsou Pep Guardiola, Mikel Arteta a Unai Emery – rozvinul jeho přístup ve filozofii, která už téměř dvě desetiletí definuje herní styl celé ligy, všech mládežnických výběrů i národního týmu. Mezi její principy patří bránění orientované na míč, jasně definované pozice a role, vysoká míra organizace a technický fotbal založený na kombinaci. Jedenáct hráčů funguje jako jeden celek a pohybuje se jako roj.
Trenér španělské reprezentace tuto vůdčí filozofii přijal plně za svou. Luis de la Fuente strávil desítky let prací s mládeží na klubové i svazové úrovni a jeho asistenti jsou jeho dlouholetými spolupracovníky. Na hřišti tento styl ztělesňuje Rodri, nejlepší hráč světa. Španělský idealismus v semifinále triumfoval nad francouzskou individuální genialitou. Nadřazenost vítězů dokonale ilustroval gól na 2:0, kdy nehlídaný krajní obránce Pedro Porro uvnitř pokutového území uklidil míč placírkou do sítě.
Španělsko má díky své dominanci vliv na celý kontinent. Země vyhrála tři z posledních pěti mistrovství Evropy (2008, 2012, 2024) a v tomto století je s velkým náskokem nejúspěšnější zemí v evropských klubových soutěžích. Španělští trenéři jsou v předních ligách velmi žádaní, protože své myšlenky vyvážejí do Evropy již řadu let. Ženy už navíc mistryněmi světa jsou.
Světový šampionát nyní podtrhl fakt, že globální styl fotbalu je z velké části formován Evropou právě pod španělskou nadvládou. V současnosti se téměř celá mezinárodní elita orientuje na modely zavedené v Barce, PSG a Arsenalu. Kdekoli se trenér řídí touto hlavní zásadou, následuje sportovní progres. To potvrzuje odvěkou maximu: kvalita trenérů určuje kvalitu sportu.
Není pravdou, jak se někdy tvrdí, že by se tréninkové metody globálně změnily. To, co se skutečně děje, je přizpůsobení se elitní úrovni. Platí to i pro Francii, zejména od té doby, co Luis Enrique přetvořil PSG na nejlepší tým klubové úrovně v Evropě. Didier Deschamps tuto filozofii sám dlouho ztělesňoval. Sice se mu nepodařilo postoupit do třetího finále mistrovství světa v řadě, ale předává tým s nadějnou budoucností.
Anglie těží z Premier League – nejsilnější ligy na světě, která má sama o sobě vysoce mezinárodní charakter. Tým je fyzicky impozantní a zocelený těžkými zápasy. Lídři Jude Bellingham a Harry Kane vystoupili do popředí s cílem dosáhnout po šedesáti letech čekání nesmrtelnosti. V semifinále však zvítězila silnější identita soupeře. Thomas Tuchel zformoval svůj kádr v soudržný celek, který po většinu turnaje fungoval dobře. Týmu však chyběly ty největší hvězdy a nedokázal s každým dalším zápasem herně růst. Proti Argentině nakonec ztratil důvěru ve svou sestavu. Jeho střídání připravila tým o stabilitu i sebevědomí, což vedlo ke kolapsu.
Úspěch se dostavuje tam, kde kromě hlavní myšlenky nechybí ani vynikající individuální kvalita, jako je tomu v Norsku u Erlinga Haalanda a Martina Odegaarda. I když takový talent chybí, týmy, které se drží zásad jasné filozofie, zůstávají konkurenceschopné. Kanada (Jesse Marsch), USA (Mauricio Pochettino) a Ghana (Carlos Queiroz) angažovaly trenéry se zkušenostmi z Evropy. Tento trend se nyní rozšiřuje i do Brazílie (Carlo Ancelotti), kde dřívější jedinečný nadbytek talentů vyprchal.
Maroko těží z toho, že velká část jeho kádru prošla evropskými mládežnickými akademiemi nebo hraje v předních evropských ligách. Výhodou je i geografická blízkost Andalusie; země bude v roce 2030 hostit mistrovství světa společně se Španělskem a Portugalskem. Takticky se tým nijak neliší od evropské elity. Také ostatní africké výběry dnes brání kompaktně, bez míče pracují organizovaně a je těžké je porazit. To vše proto, že jejich hráči i trenéři hledají inspiraci pro svůj přístup v Evropě.
Další důkaz úspěchu starého kontinentu na nynějším turnaji: dodal šest z osmi čtvrtfinalistů. Podle základních sestav mělo 84 z 88 hráčů smlouvu s evropskými kluby. Zbylí čtyři v nich působili před tím, než po třicítce odešli na jiný kontinent, včetně Lionela Messiho. S výjimkou jediné penalty hraje každý střelec gólu vítězných týmů ve čtvrtfinále a semifinále za klub, který v posledním desetiletí postoupil do finále Ligy mistrů: Real, PSG, Arsenal, Liverpool, Atlético, Inter a Tottenham. Skutečná výjimečnost se ková pouze v Evropě.
Je však docela dobře možné, že mistr světa vzejde podruhé za sebou z Jižní Ameriky. Argentina je rovněž vzorem: defenzivní, zaměřená na fyzické souboje a upřednostňující herní jistotu. Fotbal jako existenční boj, hluboce zakořeněný v kultuře. S výjimkou Brazílie vedli všechny jihoamerické týmy argentinští trenéři.
Zářným příkladem je Lionel Scaloni, který by se mohl stát prvním trenérem od dob Itala Vittoria Pozza ve 30. letech 20. století, jemuž se podaří obhájit titul mistra světa. V minulosti strávil deset let jako profesionální hráč ve Španělsku, kde také udělal své první kroky jako asistent trenéra. A jeho mentorem byl Luis de la Fuente – muž, kterému bude čelit v nedělním finále.
Fotbalový svět je malý…
Autor byl kapitánem vítězného týmu MS 2014 a turnajovým ředitelem EURO 2024. Dnes patří se svými spolupracovníky mezi sportovní poradce VfB Stuttgart a je asistentem trenéra týmu U12 ve svém domovském klubu FT Gern, kde hraje jeho syn. Deník Sport publikuje jeho komentáře v České republice exkluzivně, a to díky spolupráci s Die Zeit a jeho redaktorem Oliverem Fritschem.