Plzeň má hlubší problémy, je čas investovat. A Krmenčík téměř nehraje...

Jhon Mosquera posílá pozdrav do nebe svému zesnulému otci po gólu proti Plzni • Michal Beranek / Sport

Je pochopitelné, že po středečních událostech v Alkmaaru bylo pro plzeňskou jednotku strašně složité postavit se na nohy. V Nizozemsku schytala knockout ve chvíli, kdy už to nečekala. Čtyři dny poté musela zase nahodit bojový mód a postavit se do ringu. A dostala další tvrdou lekci. V Liberci byla k zemi sražena za nicotných čtrnáct minut. Prohrávala 0:3, nakonec padla 1:4... Vysvětlit si druhý pád během pěti dní pouze zničenou psychikou, by však nebylo správné pochopení věcí.