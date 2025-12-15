Předplatné

Trenér pro reprezentaci? Řešení odpočívá v Kladně, Koubek je zaručenou kvalitou

Radek Špryňar
KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Svaz to zkusil, vynaložil veškeré manažerské dovednosti a akci Trpišovský dotlačil do poslední vyjednávací fáze. Ještě nikomu se nepovedlo přinutit nejúspěšnějšího českého trenéra k serióznímu uvažování o reprezentačním angažmá, to samé platí i pro Slavii, byť je to do značné míry dané přístupností Jaroslava Tvrdíka. Vlivný boss miluje velká i malá vítězství, coby člen výkonného výboru chce vedle Slavie to nejlepší i pro strahovskou centrálu. Proto mu na startovním roštu přišlo najmutí vlastního kouče jako docela dobrý nápad. Než nad tím začal do důsledků přemýšlet, možná i pod tlakem majitele Pavla Tykače…

Asociaci se v sobotu v noci vypařila lákavá naděje, Jindřich Trpišovský se bude i na jaře příštího roku koncentrovat vyloženě na dění ve Slavii a útok na pátý titul. Generální manažer Pavel Nedvěd, a taky předseda David Trunda, nemají po dvou měsících od vyhazovu Ivana Haška nového trenéra. Je to manažerský průšvih. Asociace potřebuje fanouškům nabízet pozitivní podněty, najmě v případě reprezentace, kterou každý sleduje, byť mnozí už jen po očku.

Vrcholní funkcionáři se pustili do nepromyšlené akce. Neměli připravené návazné kroky. Obraz asociace nevylepšili, ani nezastavili šíření blbé nálady. V těchto dnech, zřejmě víc než kdy jindy, si Trunda s Nedvědem uvědomují, že spásou je postup na mistrovství světa. Úspěšně zvládnutá březnová baráž může znamenat abnormální skok na žebříčku popularity i chuti potenciálních partnerů spojit se s českou reprezentací. Ukončení, doufejme v to, dvacetiletého čekání, zaručeně musí vyvolat efekt. Jenže k tomu je potřeba mít správného trenéra…

Koubek má přehled i úspěchy

Jeden by tady byl. Miroslav Koubek je zaručenou vysokou kvalitou. Měl by extrémní zápal do práce. Je to puntičkář, náročný trenér ve všech ohledech. Naprostá taktická špička s vytříbeným citem vstupovat do zápasů na základě vlastní intuice a zkušeností. Že prý dovede být nerudný, když je někde víc sezon, a hráči mají barda plné zuby? To je možné. Každý má své mouchy. Protiargument s nadsázkou? V reprezentaci se s mužstvem potká pětkrát do roka. To asi obě strany zvládnou…

Výhodou Koubka, oproti zahraniční výpomoci Slavenu Biličovi, je detailní přehled o výkonnosti hráčů, velké úspěchy z poslední doby, což se velmi málo zmiňuje, a prostý fakt, že do práce se může pustit okamžitě. S Pavlem Nedvědem se už potkali, mají vše vyjasněno. V neposlední řadě by trenérskou ikonu na lavičce přivítali i fanoušci. Přistoupit na Koubkův požadavek dvouletého cyklu se nezdá přemrštěný, naopak pochopitelný.

Pokud v příštích dnech dojde na dohodu na trase Strahov – Kladno, půjde o elegantní výstup z personální krize. Jestli bude i úspěšný, se uvidí v březnu.

