Slavia si dobrovolně podráží nohy. Nulová tolerance na excesy je nutnost
KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Měli kontrolovat vývoj ligy, s nadhledem a klidnou myslí pečovat jako řádný hospodář o výrazný náskok. Místo toho liga v přímém přenosu sleduje, jak si afektovaná Slavia podráží nohy. Během osmi emočně vyšponovaných dnů ztrácí polovinu náskoku, aniž by ji k tomu někdo donutil. Aniž by to po ní někdo chtěl. Činí tak zcela dobrovolně. Nekolabuje herně, nýbrž psychicky. Protože je nervózní, ublížená, lže sama sobě a zase hledá nepřítele v každém rohu hřiště. Po sérii tří excesů v krátké době už někdo uvnitř musí říct dost! A nezřízenou posádku umravnit. Netahejme do toho Jaroslava Tvrdíka, nastavit jasná pravidla musí Jindřich Trpišovský. Bezpodmínečně. Okamžitě.
Janu Bořilovi vynechá v hlavě kontrolka hlídající emoční balanc. Na trávníku v Hradci Králové propadne šílenství, vyhrožuje hlavnímu rozhodčímu a přes Erika Prekopa se sápe k Filipu Čihákovi. Neakceptovatelné projevy nekontrolované zloby šokují vyprodanou Malšovickou arénu. O půl hodiny později usedne v tiskovém centru k rozhovoru s médii Vasil Kušej. Kapitánův zkrat omlouvá, dokonce prstem ukazuje na sudího a nepřiměřenost prvního žlutého postihu. „Kartu dostal (Bořil) za nic a pak bouchl,“ říká.
Kušej je hodný kluk, šikovný fotbalista. Že se zastane šéfa týmu, je vzhledem k pravidlům kabiny košer. Větu mířící na Dalibora Černého si ale měl nechat od cesty. Tato malá příhoda z tiskové konference nakrásně kopíruje uvažování Slavie. My jsme nic neprovedli, to oni. Ubližují nám. Že Bóřa neadekvátně zkratoval? Ale jděte! Neměl dostat první kartu, pak by se nic nestalo. Pokud této „pravdě“ věří celá kabina, a že je těžké myslet si opak, pak Slavia pochoduje vstříc historickému kolapsu.
Je k neuvěření, jak se „sešívaní“ dostali z komfortní zóny. Během měsíce a půl se třikrát vážně provinili proti bontonu. Fyzioterapeut nakopne v zákulisí stadionu Jana Kuchtu, nejlepší ligový střelec Tomáš Chorý ječí na ležícího Sampsona Dweha, jehož předtím prokazatelně tvrdě zfauloval, a o kolo dál předvede hysterickou scénu Bořil.
Změť nesmyslných teorií
K tomu je potřeba napočítat řadu emotivních reakcí zcela neadekvátní situaci a pozici Slavie v tabulce, prchlivé výlevy lavičky, vše následně doprovázejí zvláštní obranné mechanismy. Zvenku vypadá celý klub nervózně,