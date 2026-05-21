Koubek vyrazil do boje, dá na vlastní intuici. Nominace ještě přinese překvapení
KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Miroslav Koubek je člověk s neobyčejným kariérním příběhem. Největší slávy si užívá ve finální etapě trenérské dráhy. Uznání davů si musel vydřít. Po sedmdesátce, poučen z vlastních chyb, dorazil mezi partu nejuznávanějších person českého fotbalu současnosti. Je svůj. Tvrdý i tvrdohlavý. Přímočarý. Nebojí se kontroverze. Do značné míry - díky jeho vnímání světa - je okolo reprezentace před mistrovstvím světa až divný klid.
Kritické tóny jsou slyšet, ovšem hodně zdálky. Bouře negace nenastala ani po čtvrteční zúžené nominaci. Přitom se v ní ukrývá několik překvapení. Drtivá většina národa vybraný hráčský sortiment akceptovala. Protože je přesně ve stylu, s prominutím, starého barda.
Tuzemský fotbal na reprezentační platformě byl dlouhé roky, možná celou jednu generaci, jakousi stojatou vodou, ze které se linul hnilobný zápach. Dokola se opakující jména produkující matné výsledky. Disciplinární průšvihy byly normou, nikoliv výjimkou. Fanoušci měli národního týmu po krk, byť to zní jakkoliv přísně. Česko nutně potřebovalo někoho, kdo přijde s čerpadlem a zahájí proces provzdušnění.
Nucené práce vyšly na Miroslava Koubka. Jen ten, kdo neznal způsob jeho uvažování, si mohl myslet, že v prošlapaných cestách odnikud nikam bude kráčet dál. Ne, ne. Tohle k němu nesedí.