Pogačarův pád byl zatraceně smolný. Vueltu už letos ale neměl zapotřebí
KOMENTÁŘ ROMANY BARBOŘÍKOVÉ | Byl to velký šok! Osmá etapa Vuelty měla být poklidným dnem zakončeným soubojem sprinterů v hromadném dojezdu. Místo toho přišla na řadu spousta pádů a odstoupení závodníků. A tím nejzásadnějším momentem byl konec Tadeje Pogačara. Současný cyklistický král neudělal jezdeckou chybu, na vině jeho pádu byl předmět na silnici a pořádná smůla. Jenže je otázkou, zda s ohledem na další cíle úřadujícího mistra světa nebylo chybou jet Vueltu už letos.
Pro Pogačara je to vůbec první nedokončený etapový závod jeho profesionální kariéry. Při televizních přenosech od komentátorů jsme mnohokrát slyšeli, že Slovinec moc často nepadá. Své kolo má velmi dobře pod kontrolou. Je to dané tím, že na bicyklu jezdí už od dětství, vystřídal horské, silniční, na svém kontě má i cyklokrosové závody. A v terénu se toho naučíte opravdu hodně.
Jak bylo ale vidět už v několika případech v dřívějších letech, měl nyní sedmadvacetiletý závodník také velké štěstí. Jeho posledním vážnějším zraněním bylo to víc než tři roky staré, kdy si v pádu při Lutych-Bastogne-Lutych v dubnu 2023 zlomil kůstky v zápěstí. Mimochodem, právě tehdy měl ve svých výsledcích naposledy ta tři nepříjemná písmena DNF, tedy že nedokončil.
Od té doby se na zemi octnul několikrát. Například loni udělal chybu, když ve sjezdu přepálil zatáčku na Strade Bianche a sbíral se z pole. Nebo pak při Tour de France zaznamenal hodně tvrdý náraz ramenem do obrubníku po pádu ve vysoké rychlosti. Vždy vyváznul jen s odřeninami, nejvíc utrpěl jeho duhový dres.