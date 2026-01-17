Řešíte v týmu úzkosti? Můj nejlepší rozhovor v životě s mladou školačkou
KOMENTÁŘ ŠIMONA HRUBCE | A je to tady: je načase opravdu sednout za počítač a napsat pár řádků za sebe svými slovy. Oba předchozí články jsem dělal tak, že jsem reportérovi Zdeňkovi nadiktoval, o čem se chci bavit a jakým směrem a na jaké téma se bude ubírat rozhovor. On ho přepsal do podoby, ve které jste ho četli. Ano, vše co bylo napsáno, bylo mnou zkontrolováno a veškeré body, které jsem vám chtěl sdělit, tam byly. Ale nebyla to má práce.
Je to samozřejmě dáno tím, jak moc jsme teď vytíženi v olympijské sezoně a kolik času věnuji na úkor rodině. Ale i tím, že jsem si nebyl jistý, jestli bych sám za sebe dokázal něco takového sepsat tak, aby se vám to dobře a srozumitelně četlo. Pak jsem si uvědomil, že už v KHL jsem v letadle začal psát příběh, který bych jednou rád vydal, a hlavně, že už mám 3 kapitoly pohádek pro mé děti, které jim povídám před spaním a myslím, že by byla škoda, aby byly zapomenuty.
Takže k věci: k nejlepšímu rozhovoru, který jsem kdy dal. Dostal jsem zprávu od Michala, mého kolegy a kamaráda ze Saves Help, že se mu ozvala jedna mladá holčina z 9. třídy, která by se mnou ráda udělala rozhovor do školy na téma „Vliv sportu na psychické zdraví“.