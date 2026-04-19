Štve mě nelegální výstroj! Vycpávky jsou jako doping, ve Švýcarsku je to veřejné tajemství
KOMENTÁŘ ŠIMONA HRUBCE | Rád otevírám nová témata, takže se svěřím s něčím, co mě hodně štve. A tím je nepovolená výstroj ve švýcarské lize. Ožehavá záležitost, o které ještě nikdo nemluvil, ale mně to přijde hrozně nefér. Je to na stejné úrovni jako doping.
Na začátek chci jasně říct, že mluvím o švýcarské lize. Tu českou hodně sleduju, snažím se koukat na zápasy, ale nepřijde mi, že by měl někdo kdovíjak zvětšená ramena nebo si přidával něco na rukávy. Takže zhodnotím výhradně to, co se děje ve Švýcarsku. O tom mám přehled, gólmany mám neustále na očích.
Jsou minimálně tři, možná čtyři, kteří mají nepovolenou výstroj. Je to veřejné tajemství, ale nikdo s tím nic nedělá. Což mě vytáčí. Já vždycky bojoval za fair play ve sportu, takže teď přemýšlím, jak s tím naložit.
Je smutné, co se tady děje. Popíšu, jaká je praxe. Když si objednáš výstroj, musí to jít přes oficiálního prodejce, který ti na ni dá plombu, že je všechno v rámci pravidel. Stejně jako se plombují kamiony, aby je nikdo neotevřel. Takže máš oficiální razítko na vestě, na lapačce, vyrážečce, kalhotách, betonech. Jenže problém je, že si s tím pak můžeš udělat cokoliv, už to nikdo nekontroluje.
A ve švýcarské lize jsou minimálně tři, nejspíš čtyři brankáři, kteří nemohou otočit hlavu, jak mají zvýšená ramena. Dávají si extra vycpávky, já jako profík to prostě poznám. Před sezonou jsem se ptal rozhodčích,