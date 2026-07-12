Úspěch fotbalistů bychom neměli shazovat. Možná to zkusím jako Petr Čech...
BLOG ŠIMONA HRUBCE | Vrcholí světový šampionát, nejsledovanější globální akce, takže můj sloupek bude o fotbalu. Je třeba ocenit, že se na něj nominovali i čeští kluci, už jenom to byl obrovský úspěch, na který by se nemělo zapomenout. Z fotbalistů dobře znám Petra Čecha, se kterým jsem v kontaktu, a klobouk dolů, na jakou úroveň se dostal i v hokeji. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Rád bych šampionát sledoval víc, ale moc mi nevyhovují časy. Nepřipadá v úvahu, abych vstával ve tři ráno kvůli zápasu. Mám svoji letní přípravu, která je náročná, a to je pro mě prioritou. Ale na play off už se dívám rád, v nadsázce se dá říct, že to hraje už samá smetánka. Jsou to hezké zápasy, zajímají mě výsledky i překvapení, třeba jak vypadlo Německo.
Byl jsem moc rád, že se český tým nominoval na mistrovství, protože se to vůbec nedá srovnávat s hokejovým šampionátem. Měl jsem za kluky velikánskou radost. Samo o sobě je to obrovský úspěch, který bychom neměli podceňovat a snižovat ho. Na tohle bychom neměli zapomínat, když se teď valí kritika.
Mezi fotbalisty nemám až tolik známých, ale kustod nároďáku Honza Karbulka je můj velký kamarád z dětství. Na chatě jsme byli sousedi a každé léto jsme strávili skoro dva měsíce spolu. Máme spoustu zážitků. Říkal jsem si, že mu napíšu, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Naše cesty se pak rozešly, každý jsme měli svůj život, ale jak to tak bývá – na kamarády z dětství člověk nezapomíná. Takže se těším, až se zase spojíme.
Když se na fotbal divám, nesleduju speciálně brankáře. Je to úplně jiný sport, nedá se to porovnat. Může se srovnat jenom