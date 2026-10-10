Jsou brankáři na hlavu? Jak rány do masky způsobují syndrom následků otřesu mozku
Česká hokejová extraliga zavedla povinné vyšetření a testy na otřes mozku pro hráče, kteří během zápasu utrpí úder do hlavy.
Šimon Hrubec po sérii tvrdých zásahů do masky popsal čtrnáctidenní psychické problémy, nechuť k životu a nebezpečí postkomočního syndromu (následky otřesu mozku)
Ve spolupráci s neuroložkou vzniká projekt zaměřený na měření dopadů opakovaných nárazů puku na zdraví gólmanů. Všichni totiž berou rány do hlavy jako samozřejmost.
BLOG ŠIMONA HRUBCE | Pojďme od odlehčeného titulku, že brankáři jsou na hlavu, přejít na vážné téma, které ještě nikdy nebylo řešené, ale měli bychom se jím zabývat víc. Aby se předešlo trvalým následkům, depresím a hlavně tomu, aby gólmani po kariéře mohli být použitelní a šťastní v normálním běžném životě.
Sami jste slyšeli a možná někdy i použili: Místo mozku z ledu kostku. Je normální, že je na hlavu, vždyť kolik ran dostane do hlavy. Však je to gólman.
Já sám rád používám takové věty, když se mi něco nepodaří, řeknu nějakou blbost nebo udělám botu, na kterou nejsem pyšný. Ale nedávná nepříjemná zkušenost mi vnukla myšlenku, se kterou jsem se musel podělit i s naší přední neuroložkou, paní doktorkou Nevšímalovou, která stojí za projektem kontroly hráčů po úderu do hlavy.
Od začátku sezony se musí po takovém úderu podstoupit vyšetření hlavy a vyplnit test, zda se jedná, či nejedná o otřes mozku. Skvělý nápad! A především úžasné a chytré gesto od české extraligy, která toto schválila.
Sám jsem byl svědkem, když jeden nešťastný hit ukončil kariéru mému bráchovi. A když nebudeme moc lpět na snech a cílech, opravdu můžeme jenom říct: Čert vem kariéru.
Ale co když vás postkomoční syndrom (čili následky otřesu mozku) vyřadí z normálního života? Je třeba se ptát: Dá se tomu předejít tím, že se rekonvalescence neuspíší a opravdu se počká, až se mozek z tak těžké rány vzpamatuje? A dbá se na velmi pečlivý a pomalý návrat zpět na hřiště?