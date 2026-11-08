Hrubec otevřel citlivé téma: Dva brankáři se na mě dívají skrz prsty. Diví se i Price
KOMENTÁŘ ŠIMONA HRUBCE | Jsem moc rád, že mám možnost ve svých sloupcích pro Sport Magazín otevírat nová témata. Zvlášť, když vyvolají ohlasy. Je vidět, že vás, čtenáře, ale i lidi z branže to zajímá. Dneska bych chtěl shrnout, co hlavně ve Švýcarsku způsobil povzdych o nelegální výstroji.
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Na konci dubna jsem upozornil na to, že někteří brankáři ve švýcarské lize mají očividně nepovolenou výstroj. Že je to veřejné tajemství, ale nikdo proti tomu nic nepodniká. Mně to přijde nefér, je to něco jako doping. Tušil jsem, že se to po čase dostane i do švýcarských médií. Což se nedávno stalo. Jsem rád, že se ke mně přidali další tři gólmani, kteří mi napsali, že jsou rádi, jak jsem do toho píchnul.
Ozvalo se i pár manažerů a trenérů brankářů, že je to šedá zóna a musí se něco začít dělat. A mám pocit, že se konečně opravdu něco děje. Tuto sezonu ještě k velkým kontrolám asi vedení nesáhne, ale věřím, že se tím někdo zodpovědný bude zabývat.
Obrovská díra v regulích
Kolikrát si říkám, jestli nakonec opravdu liga nepřijde se změnou pravidel… Ale tou změnou nebude výstroj, ale nařízení, které zakáže cizince brankáře v lize. Jasně, to myslím s nadsázkou.