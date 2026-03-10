Tvrdík místo omluvy (ob)žaloval, Čupr pálil kanonem. Už řekněte DOST!
POZNÁMKA ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Zdálo se, že tentokrát pražské derby ve fotbalové Chance Lize mezi Spartou a Slavií proběhlo celkem v klidu. Tedy v kontextu nechutností, které se v něm obvykle dějí – a přenášejí se i do dalších zápasů. Pomineme-li dílčí excesy, to hlavní bylo skryto většině očí a událo se v tunelu vedoucím na hřiště, kde hubatý letenský útočník Jan Kuchta obdržel kopanec od slávistického fyzioterapeuta. Druhý den se pak éterem roznesly třaskavé výroky, které obnažily přetrvávající realitu nenávisti a špinavostí, které provázejí jinak přirozeně vypjatou rivalitu napěchovanou emocemi.
Na vině jsou obě strany, těžko dělat soudce, kdo za to může víc. Tak jen pár poznámek každým směrem. Způsob, jakým slávistický boss Jaroslav Tvrdík omlouval chování „útočníka“ Daniela Bergera, je nepřijatelný. Většina jeho slov je obžalobou toho, kdo byl napaden (jakkoli se choval sám nepřístojně). I vedení Slavie nese spoluodpovědnost za to, že se prostředí v Edenu stalo od laviček po přehnaně agresivní tribuny trvalým zdrojem (řízených) konfliktů a „epicentrem nábojů“. Těžko nevěřit tomu, že je to taktika, jak dosáhnout úspěchu za každou cenu.
Letenský šéf František Čupr zase možná pálil až moc ostrými, protože Tvrdík hovořil především o inkriminovaném incidentu. I sparťané umějí soupeře i sudí dostávat pod tlak a také nechávají řádit lidi, kterým to absolutně nepřísluší. Přitom mají dost svých problémů: jsou příliš křehcí, na mnoha frontách jim ujíždí vlak, chybí jim patřičná síla, aby rázně promlouvali do fotbalových věcí veřejných. Frustrace se kupí, až někdy vykypí.
Nakonec to končí oboustranným osočováním, kdy na sebe slavná „S“ žalují a budou si pomalu poměřovat, kdo má delší video z útrob stadionu nebo čí fanoušci kde zničili kolik záchodků. Je to nedůstojné a trapné. Zápas, který má být promo toho nejlepšího z české ligy, je naopak reklamou toho nejhoršího. Všichni očekávají válku, nikdo se netěší na fotbal. Lépe mít to raději co nejrychleji za sebou. Tohle vážně chcete? Vy, kteří máte být vzorem a udávat tón?
A ještě jedna otázka: Chcete dál vykládat o tom, jaká je liga špičkový „produkt“, jak se módně říká, za který chcete víc a víc peněz? Tak se podle toho chovejte, zastavte tohle třeštění a přestaňte hrát nevábnou hru plnou prázdných slov. Protože nic jiného to zatím není.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu