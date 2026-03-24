Předplatné

Bod pro FAČR: z obviněných „vyšetřovateli“. Přesto hrají o důvěru – i peníze

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Spadla klec, ale problém má i FAČR. Mafie cílí na slabé kusy, co bude s Karvinou? • Zdroj: iSport.tv
Předseda FAČR David Trunda vysvětluje skandál, který postihl český fotbal
Kamil Javůrek je integrity officerem FAČR
David Trunda musí řešit velký skandál v českém fotbale
Český fotbal postihl (další) korupční a sázkařský skandál
Martin Holub, předseda etické komise FAČR
FAČR vysvětluje okolnosti korupčního a sázkařského skandálu, který postihl český fotbal
17
Fotogalerie
Štěpán Filípek
Blogy
Vstoupit do diskuse (5)

KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | V pondělí večer nablýskaný sál a vyhlašování Fotbalisty roku, za dva dny superdůležitá baráž o postup na mistrovství světa. Že mezi tím vypukne obří aféra s ovlivňováním zápasů a sázením, to nevymyslíte. Stalo se to v nejméně vhodnou dobu, nicméně policejní logika se ubírá svými vlastními cestami a hraje podle vlastní termínovky.

Pro český fotbal a jeho image znamená uváděných 47 jednotlivců či klubů podezřelých z nepřístojností další ránu, nicméně záleží hodně na tom, jak to jeho šéfové v čele s Davidem Trundou uchopí. A jedna linka je zjevná hned od první chvíle. (Nejen) předseda asociace hned několikrát zdůraznil, že je asociace iniciátorem vyšetřování, nikoli jeho předmětem. A to je skutečně posun, protože dříve tomu tak nebylo. Razie mířily také přímo na Strahov a naposledy mocný kmotr Roman Berbr byl hlavním „hrdinou“ kauz sledovaných v celospolečenském měřítku.

Mimochodem, Etická komise FAČR nyní začala jednat až s mimořádně pozoruhodnou rychlostí. Asociace postupovala z hlediska krizové komunikace ze své perspektivy docela šikovně: svolala tiskovou konferenci, i když na ní nemůže nebo nechce sdělit podrobnosti, a teprve po ní zveřejní komise podrobný výčet možných provinilců.

Pokud jde o linku osobní, Trunda neopomněl zmínit, že vyšetřování souzní s jeho volebními proklamacemi a cíli ohledně transparentnosti fotbalu. Zároveň to neznamená, že si touto defenzivní i ofenzivní PR taktikou v jednom „přivlastnil“ snahu sáhnout do bahna tuzemského nejpopulárnějšího sportu a vybrat z něho „kapříky“.

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
