Plán A Koubkovi nevyšel, proč to nepřiznat? I když hlavní je, že reagoval na hřišti
KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Nemá cenu si nic nalhávat: původní strategie, s níž šel do barážového zápasu české reprezentace s Irskem muž, k němuž se upínaly obrovské naděje, nefungovala. Spíš se rovnou zbortila. Symbolem zmaření zajímavých plánů kouče Miroslava Koubka byl superodvážný tah s comebackem záložníka Vladimíra Daridy a ponecháním někdejšího kapitána Tomáše Součka na lavičce. Podstatné ovšem také je, jak Koubek začal omyly napravovat – a krok za krokem se mu to dařilo, byť spásné vyrovnání přišlo stylem last minute. Kdyby se to nestalo, byl by navzdory nestandardnímu vstupu do nového angažmá pod sprškou kritiky. Takhle lze konstatovat, že šel zvratu v utkání naproti. A i v tom se projeví velikost trenéra. Jen není od věci přiznat si A i B.
Ta otázka na noční tiskové konferenci byla navzdory euforii zcela na místě. „Berete na sebe špatný první poločas?“ zaznělo. „Nevím, na co úplně narážíte…“ zněla první Koubkova reakce.
Pokud jde o Daridu, detailně vysvětloval své záměry, vyzdvihl jeho úlohu při bránění šikovného irského útočníka Troye Parrotta a zmínil, že šel do rizika. Nevypadalo to, že by si připouštěl nějaké závažnější nedostatky na své straně. Jsem však přesvědčen o tom, že je to natolik zkušený a inteligentní trenér, že dobře věděl, o co jde.
A ne pouze o Součka s Daridou, ale i další aspekty, od rozestavení po sázku na Tomáše Chorého. Tedy zosobnění toho, že prostředky boje z české ligy na špičkové mezinárodní scéně neobstojí. Trenérskému štábu ve Slavii to zjevně nevadí, nicméně šťastné není ani to, když jeho styl šéf toho reprezentačního popíše takto: „Tomášovi pískal rozhodčí skoro každý kontakt, šlo to proti nám.“ No aby ne…
Ale zpět k tomu hlavnímu. Ano, Koubek riskoval. Vlastně už tím, že v kuriózní šarádě spjaté s hledáním trenéra kývl na nabídku jít rovnou do ostrého souboje. Byť se kvůli baráži zastavila liga, logicky nemohl nachystat tým zcela podle svých představ.
Jakkoli bylo do očí bijící, že kombinace ve středu pole prakticky neexistovala, čímž se v širším kontextu vracíme k dlouhodobému problému: český fotbal neumí nebo nechce vychovat kreativní hráče schopné poradit si s hlubší defenzivou, nabídnout průnikové přihrávky, neotřelá řešení.
Zabrala i další opatření
I proto je potřeba vyzdvihnout Koubkovu odvahu. Což je vlastnost, která mnoha českým trenérům chybí, i na reprezentační úrovni. Ruku na srdce, jen domácí prostředí dávalo tuzemské reprezentaci výhodu, nic víc. A Koubek chtěl získat nějakou k tomu, i za cenu šoku.
Mimochodem, že k něčemu takovému lze vynechání Součka přirovnat, svědčí o tom, že léta nikdo nehledal jiná, neinvenční řešení. Na druhé straně je nutné uznat, že respekt ke Koubkovým schopnostem výrazně přebil možná negativa s návratem někdejšího lídra spjatá.
V každém případě právě když to nevyšlo, i když o tom Koubek nechce (příliš) mluvit, záleželo na jeho fištrónu a umu, jestli si s tím poradí. A on o přestávce zmáčkl „delete“, nahodil jiný program a vrátil do hry Součka, v němž evidentně leželo to, že přišel o kapitánskou pásku – viz všeříkající výrok: „Můžou mi vzít pásku, ne srdce.“
Střídání Darida – Souček bylo svým způsobem trenérovou prohrou. Ale on se toho nebál a alespoň na hřišti ji „přiznal“. Prostě zasáhl, protože to bylo nutné. Zabrala i další opatření, jako nasazení Michala Sadílka, což výrazně zvýšilo šance skórovat ze standardní situace. A dalo by se pokračovat.
Ne, nemuselo to stačit, na to nezapomínejme. Hranice mezi úspěchem a koncem nadějí na MS byla zatraceně tenká. A Koubek to – se zřetelem na vlastní manévry – klidně mohl připustit víc, vždyť to všichni viděli. Na renomé, respektu a mediální přízni, které se v mimořádné míře těší, by mu to rozhodně neubralo.