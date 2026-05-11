Odpadlíci Chorý a Douděra: Hodili se vám, a pak je odstřelíte?! Začněte u sebe
KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Dlouhodobě patřím ke kritikům chování (ex)slávistických hráčů Tomáše Chorého i Davida Douděry, jimiž znevažují – byť každý jinak – své fotbalové schopnosti. Ani poté, co byli vyloučeni z kádru, nemám příliš chuť se jich zastávat. V jednom ohledu mi to ovšem nedá. Protože jejich případ odvrací pozornost od těch, kdo jsou za jejich excesy a trvalé nastavení spoluodpovědní, kdo jim ho umožnil. V jistém ohledu je totiž jejich vina závažnější. ONLINE z ukončeného derby ZDE >>>
Zjednodušeně řečeno, doteď byli především Chorý a k němu i Douděra Slavii dobří. Skvěle totiž zapadali do představy, že jedenáct bojovníků je víc než jedenáct fotbalistů. Že fotbal je válka. A že za úspěchem lze jít bez skrupulí, s použitím veškerých prostředků.
U Chorého přece všichni dobře věděli, že si pořizují útočníka se zaslouženou pověstí nejzákeřnějšího hráče ligy, který se neovládá. Proti jeho příchodu byla i nikoli nepodstatná část fanoušků. Pro Jindřicha Trpišovského to byl nicméně klíčový muž, zcela mu podřídil hru a ještě nedávno vyzýval k tomu, aby na něho nebyl pořádán hon. Bylo pro něho důležité, že se Chorý dostával do hlav protivníků, skoro doslova, aniž by plně ovládal tu svou.
Zatímco Chorý byl protihráčům zdraví nebezpečný, Douděra se více hodil k provokacím soupeřů i hecování tribun, k rozdmýchávání už tak vypjatých emocí. I za cenu trapných a nedůstojných scének (viz sobotní etuda). Myslím, že na nějakou dobu ubral, ale bohužel ne natrvalo.
Co je ale hlavní: pokud Jaroslav Tvrdík vyhlásí konec obou ve Slavii, musí začít u sebe. Musí přinejmenším veřejně přijmout odpovědnost za to, že klub nastavil „kulturu“, do níž poslední dění ústrojně zapadá. Že se on sám donedávna podílel na posilování útočnosti a nenávisti nejen vůči Spartě, ale komukoli, kdo si dovolil jen upozornit na to, že prostředí v Edenu je v mnoha směrech toxické. A to samé se týká ředitele strategické komunikace Jakuba Splavce.
Ať se přihlásí i Trpišovský
Stejní lidé ve Slavii měli plnou pusu hodnot a morálních zásad, které jsou se slavnou značkou a její historií spjaté – a přitom pokrytecky jednali v rozporu s nimi. Dospělo to tak daleko, že v Edenu začaly nejen na tribunách převažovat arogance a přesvědčení: My si tady můžeme dělat, co chceme. Nakonec se to obrátilo proti těm, kteří jim to umožnili. Včetně masivního pronášení pyrotechniky.
Svůj přístup Tvrdík nedávno poupravil či změnil, škoda že tak pozdě. Rád bych věřil autenticitě prohlášení a upřímnosti jeho kroků. Ale podezřívavé nedůvěry, jestli nejsou motivované opět jen se zřetelem na (vlastní) PR, se bude zbavovat těžko. Pro majitele Pavla Tykače je to těžký zásah do plánů mít klub jako nástroj přesahu do veřejného prostoru.
K selhání nechť se přihlásí i Trpišovský: také jemu se řízená agrese vymkla z rukou. Vždy se však alibisticky tvářil, že se ho divoké dění hlavně v zázemí netýká, a od výstřelků na hřišti se razantně nedistancoval. Opravdu si neuvědomoval, že se agresivita z lavičky přenáší na hráče a na tribuny? Nebo mu to vyhovovalo? Vždy se z toho dokázal vykroutit, ani se neocitl pod tlakem.
Jestli se s oběma hráči snažili v Edenu pracovat, nikdo neví. Veřejně totiž až do poslední chvíle dělali vše pro to, aby je omlouvali a chránili. „Něco říkám vám a něco v kabině,“ naznačil Trpišovský, že realita může být pestřejší. Ale i kdyby, nezvládli jste to. Tečka.
Z některých zvláštních výroků či náznaků Douděry i Tvrdíka jako by pak vysvítalo, že za excesy stojí nějaké zdravotní, psychické problémy. To je nadmíru citlivá věc. I pokud by na tom něco bylo, nejdůležitější je jedno: Nemělo to dojít takhle daleko. A jen ti dva za to nemůžou.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46