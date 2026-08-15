Jurásek přesně zapadá do Rosického vize, jenže Sparta akutně potřebuje lídry
KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Navrací se z fotbalové „ilegality“. Matěj Jurásek, jenž platil za velký ofenzivní příslib – což je v tuzemsku výsada i prokletí zároveň – se po misi v druholigovém Norwichi znovu objeví v českém fotbale. Pikantní je, že Sparta ukázala na bývalého slávistu, ale to hlavní je něco jiného. Typově zapadá do představ sportovního ředitele Tomáše Rosického o tom, jak má letenský soubor na zelené scéně vypadat a jakou hrou se prezentovat. Jenže mužstvo akutně potřebuje někoho jiného: čistokrevného lídra. A tím Jurásek, jenž přichází na hostování s opcí, prostě není.
Už když zmizel v lednu 2025 ze Slavie do Norwiche, obával jsem se o další rozvoj a osud jednoho z mála technicky mimořádně vybavených talentů, kterými domácí trávníky disponují. Nemyslím poznání jiné kultury a prostředí, to má samo o sobě pozitivní přínos. Šlo čistě o fotbalovou stránku věci. Pokud tedy jde o vytížení, byl to s bilancí celkem 18 startů a 571 minut v Championship tristní rok a půl. Pochopitelně bohužel hodně (i) v důsledku zranění, což je nevyzpytatelný faktor.
Naproti tomu jeho konec v Edenu pro mě byl v podstatě potvrzením faktu, že pro hráče s jeho charakteristikou to zkrátka není vhodné působiště. Takoví jako on se tam dlouhodobě vzhledem ke strategii a záměrům štábu Jindřicha Trpišovského nehodí. Ten totiž sází na atletický, silový, nátlakový fotbal s naprosto vyváženou ofenzivní a defenzivní složkou.
Fotbalisté s odlišnou charakteristikou mají problém, pokud se nepřizpůsobí. Čímž ale zároveň přijdou oni i tým o jedinečnou nadstavbu. Samozřejmě záleží i na samotném hráči, jak se s nároky, které mu nevoní, vyrovná. To je rovněž případ sparťana Adama Karabce, jenž je přitom co do vyžadovaného způsobu hry v mnohem příznivějším prostředí. Nebo třeba Michala Ševčíka nebo Kryštofa Daňka.