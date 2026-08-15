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Jurásek přesně zapadá do Rosického vize, jenže Sparta akutně potřebuje lídry

Tomáš Rosický vítá ve Spartě Matěje Juráska
Tomáš Rosický vítá ve Spartě Matěje JuráskaZdroj: X/AC Sparta Praha
Matěj Jurásek posílil Spartu
Tomáš Chorý a Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ajaxu
Matěj Jurásek se poprvé trefil za Norwich
Matěj Jurásek (vlevo) po boku Christose Zafeirise
Matěj Jurásek
Křídelník Slavie Matěj Jurásek poslouchá trenéra Jindřicha Trpišovského
Matěj Jurásek v dresu Slavie
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Štěpán Filípek
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KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Navrací se z fotbalové „ilegality“. Matěj Jurásek, jenž platil za velký ofenzivní příslib – což je v tuzemsku výsada i prokletí zároveň – se po misi v druholigovém Norwichi znovu objeví v českém fotbale. Pikantní je, že Sparta ukázala na bývalého slávistu, ale to hlavní je něco jiného. Typově zapadá do představ sportovního ředitele Tomáše Rosického o tom, jak má letenský soubor na zelené scéně vypadat a jakou hrou se prezentovat. Jenže mužstvo akutně potřebuje někoho jiného: čistokrevného lídra. A tím Jurásek, jenž přichází na hostování s opcí, prostě není.

Už když zmizel v lednu 2025 ze Slavie do Norwiche, obával jsem se o další rozvoj a osud jednoho z mála technicky mimořádně vybavených talentů, kterými domácí trávníky disponují. Nemyslím poznání jiné kultury a prostředí, to má samo o sobě pozitivní přínos. Šlo čistě o fotbalovou stránku věci. Pokud tedy jde o vytížení, byl to s bilancí celkem 18 startů a 571 minut v Championship tristní rok a půl. Pochopitelně bohužel hodně (i) v důsledku zranění, což je nevyzpytatelný faktor.

Naproti tomu jeho konec v Edenu pro mě byl v podstatě potvrzením faktu, že pro hráče s jeho charakteristikou to zkrátka není vhodné působiště. Takoví jako on se tam dlouhodobě vzhledem ke strategii a záměrům štábu Jindřicha Trpišovského nehodí. Ten totiž sází na atletický, silový, nátlakový fotbal s naprosto vyváženou ofenzivní a defenzivní složkou.

Fotbalisté s odlišnou charakteristikou mají problém, pokud se nepřizpůsobí. Čímž ale zároveň přijdou oni i tým o jedinečnou nadstavbu. Samozřejmě záleží i na samotném hráči, jak se s nároky, které mu nevoní, vyrovná. To je rovněž případ sparťana Adama Karabce, jenž je přitom co do vyžadovaného způsobu hry v mnohem příznivějším prostředí. Nebo třeba Michala Ševčíka nebo Kryštofa Daňka.

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