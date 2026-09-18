Nominace caballera Denii: Wow efekt se nedostavil. První chyba, přízeň je prchavá
KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Všichni jsou natěšení a zvědaví. Touží po tom vidět něco nového, neokoukaného, zbavit se únavy a nudy a povzbudit se nadějí, že odteď to bude jiné. Chtějí zvolat „Wow!“ a zatleskat. Takže, pojďme na to, opona vzhůru. „Dámy a pánové, vítejte na dnešním představení!“ ozve se a... A diváci se po sobě tázavě, rozpačitě, s mírným zklamáním podívají, moc tomu všemu nerozumějí. Takový dojem veskrze vyvolala očekávaná nominace nového reprezentačního trenéra Santiaga Denii. Ať už samotný seznam, nebo způsob, jakým ho komentoval, nepovzbudily nadšení a vřelé přijetí, jichž se mu po inauguraci u velké části veřejnosti dostalo. Ta se stala i obětí vlastních, až nerealistických očekávání, ale tenhle rozměr není radno podceňovat.
Rozhodně nepatřím k těm, kdo požadovali razantní obměnu za každou cenu a doporučovali hráče, kteří na top úroveň nedosáhnou. A že jsem takových ve spekulacích a doporučeních zaznamenal dost. Včetně těch, kteří ani nemají pevné místo v klubech, k českému dresu ještě nedorostli, nebo u nich víte, že pod top levelem navždy zůstanou.
Při debatách o tom, kdo měl, či neměl na Deniově listu figurovat, můžeme brát jméno po jméně. Jako Hugo Sochůrek, jehož si asi v očekávání omlazení kádru a oživení alespoň něčím kreativním napsal do „své“ nominace skoro každý. Navzdory tomu, že pobyt na MS pro něho byl tím nejhorším, co ho mohlo vzhledem k připravenosti na novou sezonu potkat, a dosud to bylo znát.
Nabízí se i jiní. Vesměs hráči reprezentace do jednadvaceti let. Její kouč Michal Bílek si může libovat, že se do jeho týmu Denia nezabořil sběračkou, ale kuchyňskými kleštěmi vytáhl Lukáše Ambrose. Z opačných důvodů mohlo poměrně slušně zvonit v uších Tomáši Chorému, Alexi Královi, Michalu Sáčkovi či zástupcům Plzně. Dle libosti. Pochopitelně i neprávem.
Názory se i v jejich případě různí, jedno je víceméně společné: čekal se větší refresh, mohutnější příval nové energie, jasně čitelný směr. Tak, nebo onak. Byť kdyby už se dotáhly všechny administrativní náležitosti s Ryanem Naderim, na atmosféru nominace by to mělo velký vliv.
Až příliš diplomat
Je tu však ještě jeden rozměr. Ne, trenér určitě nemá podléhat „hlasu lidu“. Ale první, co udělat musí, je sám od sebe a co nejpřesvědčivěji, nota bene v cizím prostředí, vysvětlovat, co má v úmyslu. Proč ukázal na ty které plejery.