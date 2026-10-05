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Správná dvojka Krejčí a Chaloupek: Máte obrovský potenciál, tak si to nekažte!

Štěpán Chaloupek a Ladislav Krejčí jako nejlepší řešení české stoperské dvojice?
Štěpán Chaloupek a Ladislav Krejčí jako nejlepší řešení české stoperské dvojice?Zdroj: koláž iSport.cz
Ladislav Krejčí viděl proti Španělsku červenou kartu
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Štěpán Filípek
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KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Jeden byl kapitánem Sparty a pásku právem nosí i v reprezentaci. Druhý se vypracoval v nejcennější artikl naopak ve slávistickém dresu a s prvně jmenovaným se v národním týmu potkává. Ladislav Krejčí a Štěpán Chaloupek pulsovali jako srdce obrany i při prohře 1:3 v Lize národů ve Španělsku. Shodou okolností při tom Krejčí musel ven kvůli červené kartě, Chaloupkovi hrozila taky a navrch si přivodil nepříjemné zranění. Těchto momentů se musí vyvarovat, aby „jen“ potvrdili, že jsou nejlepším řešením pro základ české defenzivy.

Dlouho to vypadalo, že vedle Krejčího je preferovanou volbou Robin Hranáč. Jenže ač si vážím jeho houževnatosti, s níž se především pere o místo v Hoffenheimu, a mnoha dalších dobrých vlastností, nepovažuju ho úplně za lídra obrany. Nemá pro to zcela ideální vlohy, nedisponuje takovým vlivem na spoluhráče a organizaci, jak by bylo během zápasu potřeba. Solidní řešení, ale ne bezpečně optimální.

Zvlášť když se vzdal reprezentace Tomáš Holeš, zapojení jeho klubového spoluhráče Chaloupka se v nové etapě nabízí ještě víc. Tedy až poté, co se dal konečně dohromady po úplném finiši minulé sezony a hlavně mistrovství světa, ze kterého se i kvůli diletantskému servisu během šampionátu podobně jako ostatní těžce sbíral.

To je třeba brát v potaz. Stejně jako fakt, že v ideálním rozpoložení v posledních měsících nemohl být ani Krejčí. V jeho případě hrála vedle výše zmíněného faktoru roli i dlouho nevyjasněná budoucnost ve Wolverhamptonu. Zatímco

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