Za selhání Chorého nesou odpovědnost i Trpišovský a Tykač. Satisfakce pro Tvrdíka?
KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | S čím kdo zachází, tím také schází… Přesně tohle přísloví sedne na zřejmě závěrečnou etapu působení útočníka Tomáše Chorého v pražské Slavii. Řeč však není o něm, ale o trenéru Jindřichu Trpišovském, potažmo majiteli Pavlu Tykačovi. Jsou to oni dva, kdo se dříve postavili za vyhlášeného recidivistu, který v zápase s Hradcem Králové sáhl do nevyčerpatelného rezervoáru svých kousků a nechal se stupidně vyloučit za vztyčený prostředníček.
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Ano, on je samozřejmě hlavní viník. Ale ti, kdo si bez něho Slavii dosud neuměli představit, ač jí čím dál víc ubližuje, nesou na hloupé pointě divoké story přímou spoluodpovědnost. Naopak jako vítěz svého druhu z ní může vyjít klubový šéf Jaroslav Tvrdík.
Až nečekaně tvrdý Tvrdík
Ty věty byly v českém fotbale zcela mimořádným úkazem. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období. Ani jeden už za Slavii nenastoupí.“ Tak pravil v květnu po šíleném derby Tvrdík na adresu hráčů v červenobílém Davida Douděry a Tomáše Chorého. Bylo to skutečně něco výjimečného, až nečekaně tvrdého, extrémního.
A myslím, že převážil následující dojem: To je Tvrdík, klasika, zase něco vypálil a zaskočil tím i vlastní lidi. Kdo se pak v domácích poměrech tolik neorientuje, mohl si jinak myslet, že je to hotová věc – a vlastně skvěle zvládnutá krizová komunikace.
Tvrdík na sebe v každém případě vzal hlavní odpovědnost a vymezil se nejen vůči hráčům, ale i raubířům z Tribuny Sever. Ačkoli šlo o pověstný obrat známého pragmatika o 180 stupňů. Z největšího bojovníka za fanoušky (a pyro) i kritika disciplinární komise se najednou stal nejviditelnějším terčem zloby tribun napříč republikou. Ale zpět k Chorému. Navzdory tomu, že si o motivaci Tvrdíkových prohlášení a kroků můžeme bez nejmenších iluzí myslet, co chceme, po ostudném derby udělal v principu jménem klubu to, co bylo potřeba. Jenže v tom zůstal sám.