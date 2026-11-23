Konec „hrobníka“ Rosického? Neradujte se tolik... Sivok musí přivést svou kopii
KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Jeho odchod byl rovněž neodvratný, ale taky je mnohem zásadnější než sbohem Brianu Priskemu. Tomáš Rosický to schytával ze všech stran, nemilosrdně se proti němu postavili i vlastní fanoušci. Dokonce se vytasili s mrazivým choreem s jeho portrétem a nápisem Hrobník z Letné. Osmiletou kapitolu v pozici sportovního ředitele Sparty uzavírá v období totálního zaseknutí mužstva a není mnoho argumentů na jeho obhajobu. Přesto ti, kdo tančí na Rosického funkcionářském hrobu, možná nedohlédnou, že tahle kapitulace je v některých ohledech i špatná zpráva.
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Můžeme se bavit o tom, že se pro tuhle úlohu už svým založením příliš nehodil. Na rozdíl od jiných je přemýšlivý, ale pravděpodobně se tahle jinak kladná vlastnost rozmělnila váhavostí. Ani to, že je spíš introvert, nebylo ku prospěchu. Zmíněné i další nedostatky lze alespoň do jisté míry nahradit výběrem spolupracovníků, vymezením vhodnější úlohy nebo korekcí seshora.
Jenže na Letné chybí pevná, silná manažerská ruka, která ve správnou chvíli sahá do celého soukolí (a hájí důrazně klubové zájmy navenek). To je pověstné A – a Rosický B.
Ano, bilance jeho působení je hrozivá. Za osm let jen dva tituly, jinak dvakrát druhé místo, třikrát třetí a jednou dokonce čtvrté. Podíl na převažující trenérské nestabilitě. Často nevyvážená přestupová politika. Citlivé téma působení bratra Jiřího coby šéfa skautingu.
Po peltovsku řečeno, „zdrcenej“
Je však na místě připomenout i to, že TR přijal opravdu složité zadání spravit rudý vehikl zanechaný Andreou Stramaccionim, a posléze se musel držet jasné linie nastavené majitelem Danielem Křetínským: důsledné internacionalizace.