Osobní filtr toho, co odmítlo prošumět: dvojník na Bernabéu i muž, který si zakazuje plakat
Na internetu se dočtete spoustu zajímavých teorií. Podle jedné dres Realu Madrid obléká dvojník Viníciuse Júniora. To Erling Haaland má jiné starosti, třeba kdy dožene střelecký rekord Cristiana Ronalda v Lize mistrů? Glosář událostí ve sportovním světě nabízí redaktor Sport Magazínu Zbyněk Veselý, který přidává i kapitánský rodokmen Bostonu i muže, který si zakazuje plakat.
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Věková kontrola
Rodný list hlásí 41 let, ovšem Eliud Kipchoge běhá podle jiného kalendáře. Dvojnásobný olympijský vítěz a vládce jedenácti maratonských majorů po třech letech opět triumfoval. V Melbourne prolétl cílem za 2:09:10, rekord trati srazil o dvě sekundy a oslavil sedmnácté maratonské prvenství. Do třicátého kilometru mu ještě znepříjemňoval život Jimmy Whelan, bývalý profesionální cyklista. Pak Keňan přidal a bylo po společnosti. „Rád se poměřuji s běžci generace Z,“ usmál se na Melbourne Cricket Ground, kde si půlhodinu vychutnával ovace. A důchod? Na příští dva roky si naplánoval sedm maratonů na sedmi kontinentech. Včetně Antarktidy.
Dvojník na Bernabéu
Vinícius Júnior má prý dvojníka. Alespoň podle brazilského internetu, kde po červencové plastice brady (a herním úpadku) bují teorie, že za Real nastupuje někdo jiný. Bizarní memy už rozebíral i deník Marca. Pod nůž šel po MS 2026, kde Kanárky v osmifinále vyřídilo Norsko. V létě po něm mlsně pokukoval Arsenal, Bílý balet však londýnské námluvy uťal šestiletou smlouvou na 25 milionů eur ročně. Bernabéu, jaká ironie, ho přesto soustavně vypískává; tribuny mu neodpustily mimo jiné Xabiho pád. José Mourinho ho v říjnu proti Villarrealu poprvé odvelel na lavičku. Vini naskočil v 52. minutě, ofenzivu rozproudil a udeřil. Políbil znak, Special One vystřelil slavit jako zamlada… Euforii ale přetrhl VAR (záznam Brazilce usvědčil, jak škube soupeře za vlasy). Místo gólu červená karta a výbuch protestů. „Velmi agresivní,“ konstatoval rozhodčí. Trest ho připraví o El Clásico. Bulvár pitvá i rozchod s influencerkou Virginií Fonsecovou, instagramovou modlou 56 milionů sledujících. Dvojník? Real by bral starého dobrého Viniho.
Na dohled. V roce 2035…
Cristiano Ronaldo v prvních 26 zápasech Ligy mistrů neskóroval ani jednou. Erling Haaland už měl 34 gólů, Kylian Mbappé 14. Po 50 startech? Ronaldo 13, Mbappé 29, Haaland monstrózních 52. Jenže Portugalec teprve nabíral provozní teplotu. V letech 2009 až 2018 za Real ohromil 105 zásahy ve 101 utkáních. O šest víc než za stejnou dobu celý Manchester United, kde se protočilo 71 hráčů! Ronaldův historický strop 140 branek zůstal nedostupný i Messimu (129). Teď Cristianovu kótu stíhají Mbappé (27 let, 72 tref) a Haaland (26 let, 61). Nor pálí v průměru gól na zápas, Francouz 0,72. CR7 se loučil s bilancí 0,77. K dorovnání milníku jim schází 68, respektive 79 úderů. Při dosavadním porci 11,25 a 9,75 startu za sezonu Ronalda dohoní nejdřív v ročníku 2034/35. Erlingovi bude 34, Kylianovi 36 let. Stačí maličkost. Desetiletí zdraví, formy a každoroční místenky v LM.
|#
|Hráč
|Góly
|1
|Cristiano Ronaldo
|140
|2
|Lionel Messi
|129
|3
|Robert Lewandowski
|109
|4
|Karim Benzema
|90
|5
|Kylian Mbappé
|72
|6
|Raúl González
|71
|7
|Erling Haaland
|61
|8
|Harry Kane
|57
|9
|Thomas Müller
|57
|10
|Ruud van Nistelrooy
|56
Muž, který si zakazuje plakat
Mike Tyson se zamračí. „Žil jsem temný život. Říkám temné věci.“ V nové minisérii Netflixu se někdejší „nejhorší muž na planetě“ rozbrečí, drhne si oči ručníkem a vztekle soptí: „Tahle sračka by mě neměla trápit.“ Jindy hlesne: „Omlouvám se.“ Z dětství prolezlého bídou se probil na boxerský trůn. Coby nejmladší mistr světa těžké váhy bral za každý večer mezi provazy miliony dolarů. Pak přišly drogy, obvinění z domácího násilí, kriminál za znásilnění, ukousnuté ucho. V roce 2009 zemřela jeho čtyřletá dcera Exodus. Dnes šedesátiletý Tyson tvrdí, že už roky nepije ani nešňupe. Opatruje holuby, nedávno mu jich nákaza zahubila dvě stovky. Bílého tygra Kenyu choval čtrnáct let, dalšího mu manželka zatrhla. Má šest dětí, těší se na vnoučata. A nechápe, proč o něm točili další dokument. „Asi pro ty slzy, co? Jo, ty kurva pořád nesnesu.“
Kapitánský rodokmen
Boston po osmnácti měsících bez vůdce přišil céčko Davidu Pastrňákovi. Stal se šestým Čechem s trvalou kapitánskou funkcí v NHL. První byl Jaromír Jágr. V roce 1998 vystřídal v Pittsburghu Rona Francise, obratem získal Hart Trophy a později měl na povel Rangers. Následovali elegantní Patrik Eliáš v New Jersey (2006/07), neústupný Bobby Holík v Atlantě (2007/08) a kanonýr Milan Hejduk, ten roku 2011 šéfoval Coloradu a po sezoně kavalírsky přepustil velení Gabrielu Landeskogovi. Řízný Radko Gudas srovnal do latě Anaheim a teď Pasta, dědic kapitánského odkazu Cháry, Bergerona či Marchanda. V zádech má čtyři stobodové sezony v řadě, což v dějinách Bruins svedli jen Bobby Orr a Phil Esposito. Góly mu zjednaly respekt. Teď ručí za víc.