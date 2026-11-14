Osobní filtr toho, co odmítlo prošumět: Nadal v čele Realu? CR7 zase druhý i odchod kapitána
Florentino Pérez obhájil post šéfa Realu Madrid, ale diskrétně si hledá nástupce. Může jím být celoživotní fanoušek a bývalý tenista Rafael Nadal? Cristiano Ronaldo je zase až druhý za Messim, tentokrát při konci reprezentační kariéry. V anglické reprezentaci se potkali bratři a slavný kapitán se rozloučil. Glosář událostí ve sportovním světě nabízí redaktor Sport Magazínu Zbyněk Veselý.
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Kdo tu píše pravidla
Florentino Pérez v červnu obhájil prezidentské křeslo Realu Madrid s 65 procenty hlasů. Možná už, byť diskrétně a s nevýslovným sebezapřením, vybírá nástupce. Rafael Nadal, majitel 22 grandslamů a celoživotní madridista, přijal nabídku vstoupit do vedení Bílého baletu.
Háček číhá ve stanovách, které zpřísnil sám 79letý boss. Uchazeč potřebuje dvacet let nepřetržitého členství. Rafa má čestnou legitimaci od roku 2011 a prezidentskou kampaň smí odstartovat nejdřív v roce 2031. Pak jsou tu peníze. Kandidáti ručí vlastním majetkem za 15 procent klubových výdajů, aktuálně zhruba 185 milionů eur. Florentinův červnový vyzyvatel Enrique Riquelme doložil 193 milionů, Nadalovo jmění se odhaduje na 200. Za dvě dekády potu a zničených kolen si na volební lístek… vydělal. Nepropašuje-li Papá Pérez, přezdívaný i méně familiárně Žralok, do směrnic další kličku.
Rafa dýchá pro Real od dětství. Nepřetáhl ho ani strýc Miguel Ángel, pilíř Cruyffovy Barcelony, za niž v letech 1991 až 1999 odjezdil 300 zápasů v obraně i záloze. Nadal hnal Los Blancos vpřed na Bernabéu i venku. Na pařížském Stade de France slavil v roce 2022 triumf v Lize mistrů a týden nato počtrnácté dobyl Roland Garros.
Umění odejít aneb Zase druhý
Cristiano Ronaldo toužil být ve všem první. Lionel Messi ho nakonec předběhl i do reprezentační výslužby. Argentinec zamával na vyprodaném Monumentalu v Buenos Aires, největším stadionu Jižní Ameriky. S dětmi po boku, v objetí spoluhráčů a plačícího Scaloniho. Květinami i poctami ho zasypalo devadesát tisíc diváků; ten hřmot trhal nebesa.
Oba rivaly už dvě dekády svazuje jakési tajuplné, osudové pouto, takže je v řádu věcí, že se protnuly i jejich rozlučky. Jenže CR7 u sjezdu z reprezentační dálnice nezabrzdil dobrovolně. „Exit? Jsem hezký, bohatý a nezastavitelný. To bude omyl.“ Ne, Cristiano. Vytlačili tě.
V národním mužstvu zanechal rozporuplný odkaz, jakkoli to zavání rouháním. Nezkrotnému ofenzivnímu živlu zarachotil gólový kulomet 146krát. Úchvatné číslo, fotbalový Tádž Mahal. Portugalsku vystřílel dvě Ligy národů. Ve finále zlatého EURO proti Francii pobyl na trávníku 25 minut, zbytek odvelel z lavičky (řekněme teatrálně).
Byla to éra absolutního vládce, často rozladěného, nedůtklivého, s raněným egem. Panovník, ten největší, o tom není sporu. Odmítal uznat, že souboj s časem vyhrát nelze. Zrcadla (a že jich má doma v každé místnosti dost) mu vracela přelud, nadpozemskou bytost, nestárnoucího, krásného, dokonalého Doriana Graye, prahnoucího po věčném mládí (a tisíci trefách), zatímco jeho skutečný portrét už nesl stopy úpadku.
Po krachu na MS 2026, stejně jako o čtyři roky dřív v Kataru, proměnil své odcházení v trucovitou frašku. Ne se ctí, ale po trestu za zářijovou dezerci, kdy se pohádal s trenérem a opustil kemp. Utkání s Norskem proseděl mezi náhradníky, nevyužitý poprvé od roku 2008, což je, milé děti, pravěk bez WhatsAppu, Instagramu či Spotify. Když mu Jorge Jesus oznámil, že v základu nevyběhne ani příště, CR7 vztekle práskl dveřmi. Osamělý v nočním tryskáči mířil do rijádského ráje zalitého leskem diamantů bez kazu.
Na sociálních sítích předčítal z papíru svůj rozlučkový epos, jak jinak to nazvat. O realizačním týmu ani slovo. „Adeus, Selecao!“ vyhlásil 24 hodin předtím, než by ho Jesus z nominace beztak vyškrtl. Nová doba. Ježíš odstavil Boha.
Jobe. Prostě Jobe.
Píšu v neděli 8. listopadu, čtyři dny před zápasem Anglie s Chorvatskem. Thomas Tuchel povolal vedle Judea Bellinghama i jeho bratra Jobea. Pokud ve Wembley nastoupili oba, Albion spatřil bratrské duo poprvé od února 2007, kdy se uzavřela éra Nevillových.
Kdekdo řeší, zda Jobe dorostl do Judeovy extratřídy. Špatná otázka. Vzezřením k nerozeznání, na trávníku protiklady. Starší s míčem proráží vpřed, tvoří a pálí. Mladší volí rozvahu a v útoku tolik neoslňuje. Fanoušci Dortmundu v něm zprvu viděli přehnaně opatrného záložníka. Málem ho odepsali, než pochopili, že nekoupili klon. Dnes si ho váží o to víc. Velebí jeho vyspělost, tréninkovou dřinu a fyzický skok. Anglickou jednadvacítku vedl s kapitánskou páskou a kouč Lee Carsley přímo žádal jeho povýšení.
Pro Judea se plní sen. Od dětství si kopali před domem, ostrý duel však bok po boku neokusili. Tuchela uháněl, ať bratra sleduje. „Je dobrý! Má na to!“ hučel do trenéra. Jobe roky poslouchal, kým není a co nesvede. Ne náhodou nosí na dresu výhradně křestní jméno. Teď ukáže, kým doopravdy je. Bayern už to v říjnové bitvě pocítil. A tvrdě.
Kapitán Picard a jeho fotbalová planeta
Velel hvězdné lodi Enterprise a prozkoumával vzdálené galaxie. Skutečný domov? Sir Patrick Stewart, zesnulý v 86 letech, uznával jedinou pozemskou adresu. V západním Yorkshiru, u fotbalového klubu Huddersfield Town.
Na stadion Leeds Road ho poprvé přivedl strýc Arnold. Psal se rok 1947 a sedmiletý Patrick stál na tribuně v mračnech cigaretového kouře. Huddersfield si ho podmanil a nepustil. Sevření nepovolilo, ani když se stal shakespearovským hercem a kapitánem Jeanem-Lucem Picardem ve 178 epizodách seriálu Star Trek: Nová generace.
Zažil všechno. Dva pády do čtvrté ligy (1975 a 2003) i opojení z návratu mezi elitu. Když se The Terriers v květnu 2017 prokousali přes Reading (na penalty) do Premier League, stiskl ve Wembley ruku předsedovi Hoylovi. „Dals mi něco, v co jsem už nedoufal.“
Stewart opěvoval tým v televizních talkshow, na premiérách, zkrátka kudy chodil (nebo létal). Povzbuzoval z hlediště a klubovou historii ovládal do posledního detailu. „Jimmy Glazzard dal v 50. letech 115 gólů za čtyři sezony. Většinu jsem viděl na vlastní oči!“
Fanoušci zírali na hollywoodskou hvězdu a neustále z něj loudili slavné Picardovo „Make it so“ (v českém dabingu „Proveďte“ nebo „Ať se tak stane“). Stewart se stejným úžasem hltal fotbalisty; oni byli jeho pravými hrdiny. V Los Angeles vstával o půl čtvrté ráno, aby nezmeškal jediné utkání.
„Vesmír, nejzazší hranice. Toto jsou cesty hvězdné lodi Enterprise. Její stálá mise: zkoumat podivné nové světy, odvážně se pouštět tam, kam se nikdo nevydal.“ To byl kapitán Picard. Patrick Stewart se celý život vracel tam, kam ho před osmdesáti lety vzal strýc Arnold.