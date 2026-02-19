Bravo za Kanadu! Motor naskočil, otázky zůstávají. A co víc chcete od Červenky?
KOMENTÁŘ ZDEŇKA JANDY | Konec dobrý, všechno dobré? Hokejová reprezentace proti Kanadě předvedla jeden z nejlepších zápasů za poslední roky. Mantinely duněly, zaskočený zámořský kolos se strachoval o vítězství. Ano, ten tým, na který se pěly ódy, a před čtvrtfinále měl skóre 20:3. Ano, ta Kanada, která dala dohromady jeden z nejlepších kádrů v historii. A co vyznění celého turnaje? Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Stačil pohled na českou střídačku po prodloužení. Hlavy dole, smutek, do očí se draly slzy. Češi prošli až magickou proměnou za noc. Když kouč Radim Rulík po bezkrevném výkonu proti Dánům mluvil s novináři, připodobnil českou hru k zadřenému motoru. A zmínil, že hledají automechanika.
Očividně ho našli. Možná to byl právě on. Zabral jeho proslov, který provětral kabinu. Hráči se přidali, vyříkali si to. Na Kanadu nastoupil úplně jiný tým. S hrdostí, odhodláním. Když na to padla řeč při rozhovoru s Martinem Nečasem, poklepal si na hruď. „Za tohle jsme hráli,“ ukázal na český dres.
Právě on mohl hokejový zázrak dokonat. Tak málo stačilo, aby svůj únik proměnil. Nebo aby se ujala střela Radima Šimka v prodloužení. Mohl slavit životní gól. Takhle stál přepadlý v mixzóně a přiznal, že ho ten moment bude dlouho budit ze snu.
Kdyby dal jeden z nich gól… To jsou kdyby. Realita mluví jasnou řečí: národní tým na olympiádě končí ve čtvrtfinále. Z čehož nelze jásat, zvlášť po kostrbatém průběhu. Světový hokej nastavil Čechům zrcadlo. NHL je jinde, ale to se dalo tušit.
Na zevrubnější rozbory bude ještě dost času. Nabízí se řada otázek: byla správná sázka na zlatou Prahu? Nemělo být v týmu víc mladších hráčů z farmy? Proč reprezentace nebyla schopná hrát už dřív v podobném módu jako proti Kanadě? Proč vůbec narazila na Kanadu?
Směle do vášnivých debat
Otazníky přetrvávají, ale tvrdě odpracované čtvrtfinále se zámořským favoritem zažehnalo předešlý zmar a ukázalo, že český hokej i na úrovni těch nejlepších dokáže hrát důstojnou roli. A co víc – i s hráči z extraligy. Podívejte se, jak proti McDavidovi a spol. hráli Lukáš Sedlák s Romanem Červenkou nebo Ondřej Kaše. Je třeba zatleskat.
Komentář pokračuje pod infografikou.
Pokud marnou cestu za medailí chtěl někdo hodit na to, že hráči z ligy už nestíhají, tak Kanada jim tenhle argument notně ztupila. Tady patří zvláštní poklona Červenkovi. Jak se dokázal ve 40 letech na olympiádu nachystat. V pěti utkáních získal pět bodů (2+3).
Co víc od něj chcete? Při prvním střetu s Kanadou nestíhal, ale to nebyl jediný. Ale při fičáku v repete už obstál. Bez debat. Je mi jasné, že se otevřou debaty, že tým byl přestárlý, za zenitem. Že mu chyběl drajv a šťáva. Jasně, pokud by Češi překlopili zápas se Švýcarskem, vyhnuli by se Kanadě.
Otázka, proč top výkon přišel až tak pozdě, je na místě. Ale nemyslím si, že by osud olympiády zásadně změnili mladí hráči z farmy, neprotřelí žádnou mezinárodní zkušeností. Že s nimi v sestavě by reprezentace byla v semifinále. Téhle tezi nevěřím.
Je konec. O olympiádě se bude dlouho diskutovat, rozebírat, spekulovat. Což je jenom dobře. Takové debaty hokej potřebuje. Bude se mluvit i o rozhodčích. Zvládli to, nebo ne? Nadržovali Kanadě, nebo ne? Měl kouč Rulík pravdu, že Česku škodili? Nebo jenom hledá výmluvy?
Český hokej čekají dny a týdny vášnivých debat. Tak směle do nich. A teď si představte, co by asi řešila Kanada, kdyby Šimek mířil o pár centimetrů vedle.