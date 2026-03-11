Sparto, tohle nestačí... Potlesk za marketing, návštěvnost. Ale pravda pořád leží na ledě
KOMENTÁŘ ZDEŇKA JANDY | Co se to děje s hokejisty Sparty? Rok co rok v tuhle dobu přicházejí podobné otázky. S Kladnem sice srovnali osmifinálovou sérii extraligy horkotěžko na 1:1, ale je tohle tým, který chce po devatenácti letech přerušit bolavé čekání na titul?
Zvlášť, jestli chce pražský kolos hrát jako v prvním utkání nebo dlouho v tom druhém. A hlavně v prodloužení, kdy ukázal křehkost. Zachránily ho až penalty.
Ale…
Sparta má možná nejlepší klubový marketing. Klobouk dolů, jak se jí i v době sucha, kdy na titul čeká od roku 2007, daří pracovat s fanoušky. Průměrná návštěva v základní části tohoto ročníku? 13 255. Na české poměry astronomické číslo!
I díky charitativním akcím typu Sparťanská krev nebo Sparta vzdává hold. V tomto ohledu má absolutorium, za to si zaslouží potlesk. Je z ní velkoklub, který si, vznešeně řečeno, uvědomuje svůj společenský přesah. Přesně ve stylu NHL. Zámořská liga není jenom hokej. Je to všehochuť: od emocí po řešení celospolečenské osvěty.
Před utkáním je v O2 areně velkolepá show. Emotivní video připomínající historické úspěchy. Mluví se o jedné víře. O rodině. O srdci.
A právě jsme u klíčového tématu. Ať chcete, nebo ne, tak i v době nekonečných lajků na sociálních sítích se hokej pořád hraje na ledě. Mezi mantinely leží pravda. A právě v místech, kde je to pro sportovní úspěch nejdůležitější, srdce chybí.
Třeba dá Kladno. Ale co dál?
Je to rok co rok stejné. Když Sparta vyhučí, mluví se o týmu, jenž v sobě v nejdůležitější fázi sezony nenašel oheň. A pokud ho v sobě nenajde v osmifinále, bude to stejná písnička. Ve druhém utkání s Kladnem se Sparta trochu rozproudila až po gólu, který dala. Dlouho to byl jalový tlak.
Kouč Jaroslav Nedvěd musí na střídačce trpět. Hokej upaluje dopředu, mění se, je rychlejší, plný videa, taktických šachů. Ale principy zůstávají stejné. Zvlášť v play off rozhoduje týmovost, zarputilost. I někdejší šampioni rádi mluví o tom, že si hráči musejí vytrhat nohy ze zadku (tedy používá se ještě jeden expresivnější výraz).
Přesně díky tomu Sparta za Nedvědovy éry vyhrávala tituly. On sám má dva. Na ledě byl jako nekompromisní obránce cítit, někdy uletěl, ale i tohle k tomu patří. Když to nešlo kvalitou, šlo to právě srdcem a silou. Pokud v sobě hráči neprobudí play off mód, může nastat rychlý sešup.
Nedvěd po výhře tým pochválil. Že neviděl od hráčů frustraci, jak je na ně hrdý. Co jiného taky může říkat? Ale sám musí jasně vidět, že to není ono.
Je třeba se ptát: i když tým vyklouzne z kladenských chapadel, je vůbec schopen přežít čtvrtfinále? Z toho, jak se zatím mužstvo jevilo ve dvou domácích utkáních, se to nezdá být reálné, až na ni naskočí jiný kalibr. Nemluvě o gigantech typu Pardubic.
Bude se někdo srážet? Padat do střel? Jestli by takhle mělo být dál, musí přijít léčba šokem. Co třeba přizvat už teď kouče Patrika Augustu, jenž tým přebírá po sezoně?
Velká odpovědnost však leží i na managementu. Sportovní šéfové vybírají hráče, což v play off dlouhodobě hapruje. Nemá cenu už teď další boj o titul odepsat, pořád se to v mužstvu může probudit.
Musí. Pokud bude Sparta hrát jako do první půlky úterního zápasu nebo v prodloužení, čekání se protáhne na ostudných devatenáct let.