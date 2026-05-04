Proč Rulík nevzal Tomka? Emoce stranou, po 95 zápasech je to dobře. Pro něj i český hokej
KOMENTÁŘ ZDEŇKA JANDY | Jméno, které strhlo pozornost už na začátku sezony. Když ještě v šestnácti vtrhnul Petr Tomek do extraligy v karlovarském dresu neskutečným stylem. Šest zápasů, pět gólů. Útočník s košíkem pobláznil fanoušky. Odehrál celý ročník, zářil i v play off, osmnáctku na šampionátu dovedl k bronzu. A teď leckoho drásá: Proč v sedmnácti nedostal šanci v áčku? Cožpak kouč Radim Rulík nevidí jeho potenciál? Bojí se mladých?
Tenhle zjednodušený pohled se nabízí. Ale dovolím si to dát do širšího kontextu a v tomto ohledu Rulíka pochopit.
Tomek je bezesporu megatalent. Generační talent. Úkaz ve všech směrech. Vyniká herním IQ, sebevědomím. I tím, jak už v sedmnácti dokáže veřejně mluvit. Nedávno jsem měl možnost ho vyzpovídat do Sport Magazínu a snad nikdy jsem nedělal dlouhý profilový rozhovor s teenagerem, jenž by to měl v hlavě takhle srovnané.
Drží se při zemi, i díky zdravé výchově od rodičů. Na ledě je správně drzý, nebojí se soupeře také slovně popíchnout. Ale rychle se vypracoval do pozice, kdy už si to díky hernímu umu může dovolit.
A teď zpátky k jeho opomenutí vzhledem k velkému nároďáku.
Ano, nabízí se argumenty, že jde o další případ, jak se mladým zdráháme dávat šanci. Zvlášť, když se jedná o tak mimořádně nadaného mládence. Kdy jindy vzít takového kluka?
Jenže je třeba vidět celý příběh.