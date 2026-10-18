Osobní filtr toho, co odmítlo prošumět: drsný faul, Růžičkův neúspěch i inspirace Lendlem
Mládežnický hokej a drsný faul, který otevřel otázky o poměrech v českém sportu, neúspěch Vladimíra Růžičky v politice a Ivan Lendl jako inspirace. Glosář událostí ve sportovním světě nabízí vedoucí redaktor Sport Magazínu Zdeněk Janda, který přidává také tip na tenisový dokument Poslední set a zamyšlení nad tím, co stojí mezi mladými hokejisty a jejich snem.
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Tohle je dětský hokej?
Jediné krátké video zafungovalo jako rozbuška. A spustilo sérii článků pro náš web iSport. Na většině z nich jsem se intenzivně podílel. Po delší době od větších rozhovorů a příběhů pro Sport Magazín jsem přešel na stranu investigativního reportéra.
Tady ale nejde o mě. Jde o téma. Tím je mládežnický hokej a drsný faul, při němž hromotluk zmasakroval šikovného kluka. Čím víc jsem toho začal zjišťovat a ověřovat, tím smutnější to byla sonda do okolností českého národního sportu. Pro mě, sportovního tátu, to bylo zvlášť citlivé. Proto jsem se snažil dát prostor i mamince mládence, jehož někteří popisují jako monstrum na bruslích s jediným cílem: někoho zmasakrovat.
Je mu necelých patnáct, takže nezveřejňujeme jeho identitu, ale celé hokejové hnutí tuší, o koho jde. Té špíny, která se ke mně dostala… Naštěstí po letech psaní mám spoustu kontaktů, které popsaly, že to nebude tak horké.
Jisté je, že dění v mládežnickém hokeji si zaslouží inventuru. Znovu bych tady dal všem přečíst rozhovor s Martinem Nečasem starším, který vyšel v minulém čísle Sport Magazínu. Aby rodiče tak nebláznili. Ale někdy jsou to zbytečné apely.
Co bude s Růžou?
Vladimír Růžička neuspěl. Tentokrát se hokejová ikona neobjevila ve sportovním, ale politickém zpravodajství. Kapitán olympijských vítězů z Nagana se chtěl protlačit do zastupitelstva Chomutova. Za jakou stranu? To snad ani nebudu zmiňovat… Jde mi o něco jiného. O osud národního hrdiny.
O trenérovi píšu přes dvacet let. Pamatuju si, jak jsem mu volal poprvé, z tehdejší redakce iDnes, z pevné linky. Nezvedl, takže za chvíli volal zpátky. Psal se rok 2000, já byl nervózní, že jsem mluvil s tou knírkatou legendou.
Vždycky mezi námi byl respekt. I když jsem ho něčím naštval, nikdy se nesnažil mě zastrašit nebo zastavit. O to víc je pro mě smutnější jeho osud. Za spoustu toho si může sám, bez debat. Ale i tak si myslím, že české (nejen) sportovní prostředí hrozně rychle zapomíná.
Ať Růžička žije v posledních letech s kýmkoliv (jistě ji znáte…), pořád je to přece sportovní ikona. Přiznávám – je mi z toho smutno.
Lendl jako inspirace
Byl jsem moc rád, když se na titulní straně magazínu Coach objevil Ivan Lendl. Rozhovor, který s ním vedl Slavomír Lener, jsem si s chutí přečetl. Potěšil mě. Jako vždycky, když tenisový král promluví.
Před lety jsem letěl na Floridu za Jaromírem Jágrem, jenž válel za Panthers. Nesměle jsem Lendla oslovil, stavil se za ním na golfu a od té doby jsme v kontaktu, čehož si mimořádně vážím.
I teď mu posílám zprávu, jak jsem si početl. Napsal jsem i „kolegovi“ Lenerovi s chválou, jak interview vedl. Vždycky, když se potkáme, padne řeč právě na to, jak ho práce pro Coach baví, ale trápí ho jedna věc: přepisy. Slávo, vítejte v našem světě!
Přepisy dlouhých rozhovorů jsou vždycky nejotravnější prací. AI je všemocná, odpoví na všechny otázky, včetně fungování černé díry, ale čtivý rozhovor je na ni ještě moc. Tady nestačí strojový přepis. Dá se říct, že naštěstí… Jinak nebudou mít novináři co žrát.
Co si pustit – Poslední set
Tady na rozdíl mých kolegů i kamarádů Petra Schimona a Zbyňka Veselého budu skromnější. Netroufám si nikomu nic doporučovat, protože hudba ani filmy nepatří mezi moje pravidelné kratochvíle.
Už jsem zvyklý na narážky, že mi k životu stačí Beatles nebo písničky na Radiožurnálu. Ale když jsem pořizoval rozhovor s Petrou Kvitovou o Martině Navrátilové, připomněla dokument Poslední set na Netflixu o kamarádství i rivalitě československo-americké legendy a Chris Evertové.
Určitě nic nezkazím, když právě ten vám doporučím. I já se na něj chystám.
Upoutávka na NHL
Stanice ESPN v úvodu nejslavnější hokejové ligy nachystala emotivní upoutávku, jak se malí klučinové snaží přelézt mantinel. Protože právě tohle je první překážka v cestě za snem.
Je to moc hezky udělané, tohle Američané umí. Zahrát na city. Když jsem si ji nedávno znovu pustil, hned jsem si ji spojil s aktuálním děním v českém mládežnickém hokeji.
Vedle mantinelů jsou překážkou i přehnaně ambiciózní rodiče a nerozumní trenéři.
Moudro týdne
Když jsem poslouchal rozhovor s koučem Mikem Babcockem, jenž se po téměř sedmi letech vrátil do NHL a vede Oilers, zeptali se ho, jak skloubit snahu hvězd (Connor McDavid a Leon Draisaitl) bodovat a získat Stanley Cup. Nejde to proti sobě? Nabídl odpověď:
„Nevím, jestli jste někdy slyšeli o chlápkovi jménem Steve Yzerman. Hrál v lize strašně dlouho a nasbíral obrovskou hromadu bodů. Pak ale (do Detroitu) přišel pán jménem Scotty Bowman a Yzerman už sice tolik bodů nesbíral, ale zato vyhrál tři Stanley Cupy. Stevie je můj dobrý kamarád a bez váhání by vám potvrdil, že ty poháry má mnohem raději.“