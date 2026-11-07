Osobní filtr toho, co odmítlo prošumět: alibismus IIHF, Jágr z kabiny nezmizel
Proč si za návrat Rusů může světový hokej sám? A jak je to doopravdy s místem Jaromíra Jágra v kladenské kabině? Glosář událostí redaktora Sportu Zdeňka Jandy nabízí také milý vzkaz od Martiny Navrátilové, obdiv ke Connoru McDavidovi a poklonu maratoncům.
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V IIHF TO BUBLALO DLOUHO
V hokejovém zákulisí to probublávalo už delší dobu. Během posledního šampionátu mi kolega Pavel Bárta, který byl oceněný federací za celoživotní přínos, říkal: „Ten Fasel je ve VIPu jako doma. To nevypadá dobře…“ Nebylo tajemstvím, za koho kope. Za vlastní, vždyť někdejší zubař a šéf IIHF má ruské občanství a diktátora Vladimira Putina bere za kámoše. Při neoficiálních setkáních se i Petr Bříza, jenž se neúspěšně pokoušel převzít vládu nad světovým hokejem, opatrně vyjadřoval o sílícím ruském lobbingu. O najatých světových právnících s mimořádným vlivem.
A vida. Je to tady. Sportovní arbitrážní soud dal sborné zelenou. Ale proč vinit jeho? Vina je hlavně na IIHF, která při snaze zabránit Rusům v účasti na turnajích operovala s argumentací, že jde o bezpečnost a ochranu hráčů, funkcionářů, fanoušků… Ano, bývalo. Jenže arbitráž už tyhle důvody smetla ze stolu. IIHF nechtěla bodnout do vosího hnízda a mluvit o politických důvodech.
A teď přišel trest za alibismus. Curling na to dokázal reagovat, hokej ne. Politici házejí prázdná hesla, dávají od toho ruce pryč. Přitom právě oni mohou silou zákona Rusům zavřít dveře. Dlouhodobě na to upozorňuje Dominik Hašek, ale je to marný, je to marný, je to marný.
Je to jako v NHL, když začínal. Měli ho za blázna. Šel si svou cestou a stal se nejlepším v historii. I v tomhle boji pokračuje neúnavně dál.
JÁ68 POŘÁD V KABINĚ I V PRODEJI
Během léta se řešilo: „Rulík nechal z kladenské kabiny vyhodit Jágra!“ Že prý v rámci rekonstrukce jeho místo zmizelo. Už tehdy jsem si říkal, že mi to nesedí. Jako že by si nový kouč dovolil kustodům nařídit, aby jeho prostory vyklidili?
No jasně, že to byla blbost. Nedávno jsem se byl v kabině podívat, protože Rytíři po vzoru NHL umožňují novinářům vstup do výsostných hráčských vod. A místo mu zůstalo. Ať je jeho současná pozice nejistá a nikdo neví, jestli ještě bude hrát, nebo ne, pozice Jaromíra Jágra musí zůstat v Kladně posvátná. Nehledě na to, že je pořád spoluvlastníkem klubu.
A mimochodem. V prodeji je pořád kniha JÁ68, v níž exkluzivně popisuje svůj život. Nedávno mi přišla zpráva od Jaromíra Maixnera, legendy hokejové Komety: „Asi před čtrnácti dny jsem začal číst, dočetl uchvácený. Je to hokejová bible, která by měla být pro mladé hráče povinnou četbou.“
Nebudu lhát, reakce mě potěšila. Stejně jako další pozitivní recenze.
CO MĚ (TAKY) POTĚŠILO
Poté, co jsme vydali magazín, který byl věnovaný sedmdesátinám Martiny Navrátilové, jsem legendě titulní stranu poslal. Byl na ní krásný titulek: Sedmdesát důvodů k hrdosti. Odpověděla, že moc děkuje. Z rozhovoru se tentokrát omluvila, ale napsala: „Můžeme si pokecat, až mi bude 75.“ A doprovodila to smajlíkem.
Už jsem si dal upomínku do telefonu. A těším se. Hlavně, aby jí drželo zdraví.
A druhá věc – když Patrik Eliáš, generální manažer hokejové reprezentace, přivítal na tiskové konferenci novináře s tím, že si váží jejich práce. „Jste informačním mostem mezi námi a fanoušky,“ začal svoji řeč dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. V době, kdy reportéři čelí od politiků urážkám a padají slova o blbech, je tohle příjemné slyšet.
CO SI PUSTIT
Podívejte se na kousky Connora McDavida v sezoně. Nemusíte sledovat celé zápasy, když nemáte čas. Stačí sestřihy. A kochejte se. Tenhle fantom v úvodních 15 utkáních získal 39 bodů (9+30). Jestli to takhle půjde dál, může atakovat i dvoustovku.
Ale bude atakovat i Stanley Cup? To je, oč tu běží. Ve 29 letech je to pro něj zásadní otázka.
ČEMU TLESKÁM
Barboře Strýcové a Karlu Poborskému za další zvládnuté maratony. Někdejší tenistka zaběhla ten v New Yorku za 03:12:26 a vylepšila si osobní maximum. Což je v průměru 4:34 min. na kilometr. Nemám slov… Bývalý fotbalový mág si 42 kilometrů střihnul v Dublinu a v cíli upřímně líčil to utrpení. Jak dostával křeče, od 32. kilometru mixoval chůzi s poklusem. Ale nevzdal to! A pak s úsměvem vyzval ostatní: „Sportujte, je to paráda!“
Díky, ale maraton s dovolením oželím.