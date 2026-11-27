Osobní filtr toho, co odmítlo prošumět: Krvavé MMA nikdy nepochopím. O Jágrovi a slepici
Krvavé zápasy v kleci, které podle něj jen zaobalují masakr, mu k srdci nikdy nepřirostou. Naopak hluboký respekt vysekává hokejistovi Tomáši Noskovi za otevřenou zpověď o synovi s autismem, rychlobruslařskému titánovi Metoději Jílkovi i hokejové Spartě za její charitativní přesah. Došlo ale i na filmového Rockyho, Jaromíra Jágra se slepicemi a pálivou otázku, proč v obou sparťanských táborech v poslední době chybí odolní hráči. Glosář událostí ve sportovním světě nabízí redaktor Sport Magazínu Zdeněk Janda.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
MMA? Fráze zaobalují masakr
Viděl jsem u oběda sedět kolegu Mariána Šustra, experta naší redakce na MMA. Muže, který se v oboru vyzná, s bojovými sporty má vlastní zkušenosti. Často ho vidím ve studiu, jak před obrazovkou máchá rukama a kope. To když s trenérem MMA rozebírají jednotlivé zápasy. Několikrát do práce dorazil s dlahou na noze. Trénink, no…
Ještě než se chystal za Jiřím Procházkou do Dauhá, popíchnul jsem ho narážkou, z níž bylo patrné, že MMA neholduju. Přišel vodopád argumentů, jak se pletu, jak se bojovníci respektují, že je to bezpečné a nářky neurochirurga Vladimíra Beneše, jak rány poškozují mozek, jsou mimo mísu.
Uznávaný pan profesor o tom mluvil v jednom z prvních dílů podcastu Branky, děti, rodiče. Už tehdy se od lidí z MMA branže ozývaly nesouhlasné výhrady. Že by člověk, který zná mozek líp než my každodenní trasu do práce, mluvil z cesty? Tomu se mi nechce věřit.
Mám navíc před očima opakované záběry, jak samuraj Denisa Procházka v roce 2021 z otočky zasáhl loktem Američana Dominicka Reyese takovým způsobem, že mě z toho ještě teď mrazí. Schválně jsem se na to během psaní těchto řádek znovu podíval. Au. Fuj.
Zastánci MMA vysypou desítky argumentů o kráse jejich sportu. Ne, díky. Možná jsem staromódní, ale krvavým zápasům v kleci nikdy nepřijdu na chuť. Líbivá slova o boji a respektu jenom zaobalují snahu toho druhého zmasakrovat, přizabít, vypnout. Pád k zemi zmíněného Reyese budiž důkazem. Ano, i při dalších sportech jde někdy o život, třeba při lyžování. Ale i tak jsem rád, že se syn řítí šílenou rychlostí z kopce, než aby se nechal vypnout v kleci.
Rozumím, že lidi se chtějí bavit. Máme v sobě dávné geny gladiátorů. Ale sorry, Mariáne, pro mě to zábava není.
Respekt pro šampiony
Když usedl do studia iSport.cz, připravil si na židli sadu papírových kapesníků. Nakonec si vystačil bez nich, ale i tak měl lesklé oči. A když mluvil o tom, že kvůli synovi uvažoval o konci s hokejem, utřel si je prstem.
Tomáš Nosek, vítěz Stanley Cupu i mistr extraligy s Pardubicemi, našel odvahu, aby v obsáhlém rozhovoru pro podcast o sportování dětí promluvil o šestiletém synovi. Ten trpí poruchou autistického spektra a milující táta se nebál otevřít citlivé téma. Popisoval odsuzující reakce okolí i to, jak dlouho jim s manželkou trvalo si připustit, že syn je jiný než ostatní.
Ale šel do toho. Ne kvůli slávě. Ne kvůli lajkům na sítích. Ne, aby si postěžoval, ale aby pomohl osvětě. Aby ostatní rodiče v podobné situaci nemuseli na pískovišti poslouchat: Vychovejte si to dítě! „I kdyby to mělo pomoct jednomu tátovi, který je v podobné situaci, má to smysl,“ říká pardubický patriot. Tomáši, velký respekt! A hodně sil.
A kdy už jsem u té chvály, musím zmínit i Metoděje Jílka. Nedávno jsem byl v německém Inzellu, abych i vám, čtenářům Sport Magazínu, přiblížil, jak trénuje. Už tehdy bych vsadil balík na to, že bude opět dominovat. První závody ukázaly jeho velikost. Po Martině Sáblíkové máme dalšího titána dlouhých oválů.
Jen škoda, že z diváckého hlediska závody nemají takový šmrnc. Ostatní sporty se přizpůsobují, zatraktivňují. Přijde s něčím rychlobruslení?
Chytil bych tu slepici?
Když o víkendu běžel v televizi kultovní Rocky, druhý díl, zahlídnul jsem scénu, jak se snaží chytit slepici. Šedivý trenér s naslouchátkem ho hecuje, ale mátožný boxer bez energie před bílou slepicí jen tak poskakuje. Až když mu Adrian špitla do ucha: Vyhraj!, z Rockyho se stala nezastavitelná mlátička a povodil si Apolla Creeda.
Hned jsem si vzpomněl na Jaromíra Jágra na rodinném statku, kde jsme loni v létě pořizovali snímky pro jeho exkluzivní paměti JÁ68. Fotografka Thao ho vyfotila s jedním kohoutem a legendární hokejista začal barvitě popisovat a se smíchem vzpomínat, jak se ho v dětství bál. A ať si někdy zkusíme chytit slepici, že to nejde. Už tehdy jsem si říkal, že si to někdy musím zkusit. A Rocky mi to znovu připomněl. To je opravdu tak těžký ji chytit?
A když už jsme u toho: když si teď pořídíte knihu JÁ68 na oficiálním eshopu JA68.cz, můžete k ní získat jednu kartičku ze speciální edice. Třeba budete mít štěstí a obdržíte tu nejcennější – s kouskem jeho dresu i podpisem.
Čemu (ne)tleskám
Spartě. Té hokejové za to, jak si uvědomuje celospolečenský přesah a ve stylu NHL se aktivně zapojuje v charitě. Celý listopad běží akce Sparťanská krev. V polovině měsíce během utkání zaznělo, že krev darovalo už 3195 lidí, z toho více než 300 nováčků a jejich 1400 litrů.
Propojení sportu a dobročinnosti je mi velmi sympatické. Zní to jako klišé, ale jsou důležitější věci než sport. Krev je neutrální. Věřím, že až bude o život bojovat slávista nebo chachar, ani sparťanskou krví nepohrdne.
Ale co se děje s fotbalovou Spartou? Proč v posledních letech tak strádá? Je cosi shnilého ve sparťanské rodině. Jak fotbalové, tak hokejové. Co to přesně je? Ani ty nejvýkonnější AI platformy nedají jednoznačnou odpověď. Sparťanský dres není pro každého. Ten je pro odolné typy, které zvládnou tlak. Vyrvou si nohy ze zadku.
Nechybí náhodou takoví hráči v obou táborech?
Ještě jedna omluva...
Omlouvám se legendě hokejové Komety, Jaromíru Meixnerovi (86 let), že jsem v minulém sloupku špatně napsal jeho příjmení. Dal jsem tam písmeno A místo E. Tak dlouho jsem si ověřoval správné znění, protože vím, že se v tom chybuje, až jsem to sám udělal blbě… S klubem vybojoval někdejší obránce pět titulů, je členem Síně slávy českého hokeje, pracoval i jako novinář. Pane Meixnere, omlouvám se a už se to nestane.
Přeju pevné zdraví a těším se, až se někdy zastavím probrat hokejové novinky.