Špotáková brání Čechy, kterým se na ME nedaří: Zaslouží obdiv, ne odpornou kritiku
Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková se z pozice místopředsedkyně Českého atletického svazu zastala reprezentantů, kterým se aktuálně nedaří na mistrovství Evropy. Až na výjimky, jako bylo třeba čtvrté místo kladiváře Volodymyra Myslyvčuka, zaostávají za svými nejlepšími letošními výkony a vypadávají v rozbězích nebo kvalifikacích. Špotáková novinářům řekla, že navzdory tomu si kritiku nezaslouží a že pro ně nezdary v Birminghamu mohou být odrazem k budoucím úspěchům.
Každého z českých atletů, kteří se dostali na ME, považuje za výjimečného a obdivuhodného člověka. „Mnozí u toho studují, někteří pracují. Obětují té atletice strašně moc za strašně málo. Takže by měli mít opravdu jenom obdiv a ne snášet prostě odpornou kritiku. To mi přijde, že si absolutně nezaslouží. Já za nimi za všemi stojím. Nemyslím si, že by to kdokoliv z nich nějak podcenil,“ řekla dvojnásobná olympijská vítězka.
Sama dokázala být na šampionátech v nejlepší formě daného roku. To je něco, co čeští atleti na ME nepředvádějí. Sezonní maximum si zlepšil jen dálkař Petr Meindlschmid, jenž většinu roku nezávodil a obsadil osmé místo ve finále, které pro něj kvůli zranění skončilo předčasně. „Já fakt nevím, proč se to prostě nedaří. Teď jsme hodně dole, ale právě o to je to lepší, že se pak můžeš z toho dna odrazit,“ uvedla.
Připomněla, že neúspěchy ke sportovnímu životu patří. „Žádný sportovec, který dosáhl velkých úspěchů, není bez velkých proher. Bez toho to prostě nejde. Možná, že tady všichni, co se jim to nepovedlo, tak směřují brzy k opravdu velkým výkonům, že potřebovali nějakou facku,“ přemítala Špotáková.
Myslela jsem, že to trenéři mají jednodušší
Na šampionátu je jako trenérka oštěpařky Nikol Tabačkové. Potkává spoustu známých tváří z dob své aktivní kariéry a je pro ni zvláštní, že nezávodí. „Pořád mám pocit, že se mám protahovat, že mám jít rovinky. Je to hrozné. Ale zase je to dobrý signál, že jsem to ještě jako úplně nevzdala,“ usmívala se pětačtyřicetiletá Špotáková, která profesionální kariéru ukončila v roce 2022 na závěr sezony, v níž získala bronz na ME v Mnichově.
Teď už je trenérkou a v podobě Tabačkové dostala do rukou elitní závodnici. Překvapilo ji, jak je tato práce náročná. „Musím uznat, že jsem si myslela, že to trenéři mají daleko jednodušší,“ řekla. Nemůže počítat s pevnou pracovní dobou. „Píšete plány v noci a furt myslíte na to, co by se mělo udělat. Musíte pořád plánovat. To je to, v čem já mám možná ještě rezervy, protože já nejsem úplně plánovací typ. Je potřeba plánovat soustředění půl roku dopředu a to jsou pro mě takové náročné věci,“ dodala.