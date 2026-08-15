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Honba za zlatem, všichni proti Lurdes! Česká hvězda mezi favoritkami, jaká je konkurence?

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Mistryně světa Manuel o svém potenciálu: Mysl vás zastavuje • Zdroj: isportTV
Norské atletky Henriette Jaegerová (vpravo) a Amalie Hammildová slaví zisk zlaté medaile ve finále smíšené štafety 4 x 400 metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu
Amber Anningová se mezi elitu zařadila přes vysoce konkurenční americký univerzitní systém
Lurdes Gloria Manuel si vyběhla účast ve čtvrtkařském finále na ME v Birmignhamu
Lieke Klaverová sází na agresivní začátek a obrovskou výbušnost
Natalia Bukowiecká je nejstarší závodnicí, která může výrazně ohrozit českou čtvrtkařku
Lurdes Gloria Manuel si vyběhla účast ve čtvrtkařském finále na ME v Birmignhamu
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Sára Fidesová
ME v atletice
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Absolutní evropská špička, extrémní rychlost a obrovský hlad po vítězství. Sobotní finále mistrovství Evropy v Birminghamu na 400 metrů žen slibuje strhující podívanou. Češka Lurdes Gloria Manuel sice nepatří k nejzkušenějším, ale jako čerstvá mistryně světa z haly míří vysoko. Jak si stojí česká naděje a kdo jsou její hlavní soupeřky v boji o cenné kovy?

Henriette Jaegerová (23)

  • Národnost: Norsko
  • Osobní maximum: 49,15 sekundy
  • Evropský žebříček: 1.

Hlavní překážkou pro Lu bude úřadující evropská jednička. Norka se do finále probojovala ze třetího místa a vyznačuje se neústupným, tvrdým stylem běhu, který pramení z jejích sedmibojařských začátků. Vzájemně se s Manuel potkávají pravidelně a střídají se na nejvyšším stupínku. Letos má Norka ve vzájemné bilanci mírně navrch (2:1).

Natalia Bukowiecká (28)

  • Národnost: Polsko
  • Osobní maximum: 48,90 sekundy
  • Evropský žebříček: 2.

Polka je nejstarší závodnicí, která může výrazně ohrozit českou čtvrtkařku. Z olympiád má na kontě tři cenné kovy – zlato a stříbro ze štafet a bronz ze čtvrtky v Paříži. Vojačka z povolání by v případě vítězství slavila již druhý titul mistryně Evropy po triumfu v Římě 2024. V posledním vzájemném souboji však na Manuel nestačila a na halovém MS brala stříbro, hned za českou kometou.

Lurdes Gloria Manuel (21)

  • Národnost: Česko
  • Osobní maximum: 49,37 sekundy
  • Evropský žebříček: 3.

Suverénně nejmladší z top pětky, ale s titulem mistryně světa. Manuel má jedinečnou šanci získat první dospělé zlato z venkovního ME. Jednadvacetiletá rodačka z Ostravy je teprve třetí Češkou, která se dostala pod hranici bájné padesátky. Letos si navíc vylepšila osobní maximum a potvrdila životní formu. Její jedinou nevýhodou v bitvě s giganty zůstává menší porce zkušeností.

Amber Anningová (25)

  • Národnost: Velká Británie
  • Osobní maximum: 49,29 sekundy
  • Evropský žebříček: 4.

Držitelka britského venkovního rekordu a halová mistryně světa z roku 2025. Její cesta na vrchol byla o něco odlišná. Mezi elitu se zařadila přes vysoce konkurenční americký univerzitní systém, kde závodila za univerzitu v Arkansasu. Do dnešního finále přináší oproti české reprezentantce obrovskou silovou odolnost a zničující vytrvalost.

Lieke Klaverová (28)

  • Národnost: Nizozemsko
  • Osobní maximum: 49,58 sekundy
  • Evropský žebříček: 5.

Na dráze těží z dlouhého kroku a vysoké postavy (182 cm). Mezi její největší individuální úspěchy patří zlato z loňského halového ME a stříbro z halového MS v Glasgow. Nizozemka má však nejhorší maximum z elitní pětky. Oproti Manuel disponuje jiným běžeckým stylem. Osmadvacetiletá čtvrtkařka sází na agresivní začátek a obrovskou výbušnost, zatímco Češka si umí tempo takticky rozvrhnout.

Startovní listina: Finále 400 m žen

DráhaJménoZemě
2Paula SevillováŠpanělsko
3Helena PonettováBelgie
4Yemi Mary JohnováVelká Británie
5Lieke KlaverováNizozemsko
6Natalia BukowieckáPolsko
7Henriette JaegerováNorsko
8Lurdes Gloria ManuelČesko
9Amber AnningováVelká Británie

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