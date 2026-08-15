Honba za zlatem, všichni proti Lurdes! Česká hvězda mezi favoritkami, jaká je konkurence?
Absolutní evropská špička, extrémní rychlost a obrovský hlad po vítězství. Sobotní finále mistrovství Evropy v Birminghamu na 400 metrů žen slibuje strhující podívanou. Češka Lurdes Gloria Manuel sice nepatří k nejzkušenějším, ale jako čerstvá mistryně světa z haly míří vysoko. Jak si stojí česká naděje a kdo jsou její hlavní soupeřky v boji o cenné kovy?
Henriette Jaegerová (23)
- Národnost: Norsko
- Osobní maximum: 49,15 sekundy
- Evropský žebříček: 1.
Hlavní překážkou pro Lu bude úřadující evropská jednička. Norka se do finále probojovala ze třetího místa a vyznačuje se neústupným, tvrdým stylem běhu, který pramení z jejích sedmibojařských začátků. Vzájemně se s Manuel potkávají pravidelně a střídají se na nejvyšším stupínku. Letos má Norka ve vzájemné bilanci mírně navrch (2:1).
Natalia Bukowiecká (28)
- Národnost: Polsko
- Osobní maximum: 48,90 sekundy
- Evropský žebříček: 2.
Polka je nejstarší závodnicí, která může výrazně ohrozit českou čtvrtkařku. Z olympiád má na kontě tři cenné kovy – zlato a stříbro ze štafet a bronz ze čtvrtky v Paříži. Vojačka z povolání by v případě vítězství slavila již druhý titul mistryně Evropy po triumfu v Římě 2024. V posledním vzájemném souboji však na Manuel nestačila a na halovém MS brala stříbro, hned za českou kometou.
Lurdes Gloria Manuel (21)
- Národnost: Česko
- Osobní maximum: 49,37 sekundy
- Evropský žebříček: 3.
Suverénně nejmladší z top pětky, ale s titulem mistryně světa. Manuel má jedinečnou šanci získat první dospělé zlato z venkovního ME. Jednadvacetiletá rodačka z Ostravy je teprve třetí Češkou, která se dostala pod hranici bájné padesátky. Letos si navíc vylepšila osobní maximum a potvrdila životní formu. Její jedinou nevýhodou v bitvě s giganty zůstává menší porce zkušeností.
Amber Anningová (25)
- Národnost: Velká Británie
- Osobní maximum: 49,29 sekundy
- Evropský žebříček: 4.
Držitelka britského venkovního rekordu a halová mistryně světa z roku 2025. Její cesta na vrchol byla o něco odlišná. Mezi elitu se zařadila přes vysoce konkurenční americký univerzitní systém, kde závodila za univerzitu v Arkansasu. Do dnešního finále přináší oproti české reprezentantce obrovskou silovou odolnost a zničující vytrvalost.
Lieke Klaverová (28)
- Národnost: Nizozemsko
- Osobní maximum: 49,58 sekundy
- Evropský žebříček: 5.
Na dráze těží z dlouhého kroku a vysoké postavy (182 cm). Mezi její největší individuální úspěchy patří zlato z loňského halového ME a stříbro z halového MS v Glasgow. Nizozemka má však nejhorší maximum z elitní pětky. Oproti Manuel disponuje jiným běžeckým stylem. Osmadvacetiletá čtvrtkařka sází na agresivní začátek a obrovskou výbušnost, zatímco Češka si umí tempo takticky rozvrhnout.
Startovní listina: Finále 400 m žen
|Dráha
|Jméno
|Země
|2
|Paula Sevillová
|Španělsko
|3
|Helena Ponettová
|Belgie
|4
|Yemi Mary Johnová
|Velká Británie
|5
|Lieke Klaverová
|Nizozemsko
|6
|Natalia Bukowiecká
|Polsko
|7
|Henriette Jaegerová
|Norsko
|8
|Lurdes Gloria Manuel
|Česko
|9
|Amber Anningová
|Velká Británie