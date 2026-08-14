Světový rekord Kratochvílové znovu odolal. Zlato bere Švýcarka, kterou do finále vrátili sudí
Švýcarská atletka Audrey Werrová se na mistrovství Evropy v Birminghamu stala královnou osmistovky, když v napínavém souboji porazila domácí Keely Hodgkinsonovou. Její cestu za zlatem sice lemoval kontroverzní pád v semifinále, velké letní plány na pokoření 43 let starého rekordu Jarmily Kratochvílové však zůstaly nenaplněny.
Švýcarská běžkyně Audrey Werrová se na mistrovství Evropy v Birminghamu stala šampionkou v běhu na 800 metrů, na letitý rekord Jarmily Kratochvílové však nedosáhla. V Británii se sešla elita včetně domácí evropské jedničky Keely Hodgkinsonové. Ta dělala, co mohla, ale na mladou Švýcarku po velice náročném závodu zkrátka neměla. Dvaadvacetiletá Werrová dosáhla s časem 1:54,81 na nejvyšší stupínek.
Tento poměrně nový talent se přitom ve finále původně neměl vůbec objevit. V semifinále Werrová upadla a do závodu byla kontroverzně vrácena až zásahem jury. Po dlouhém zkoumání bylo z jednoho záznamu patrné, že došlo ke kontaktu její nohy s rukou Anais Bourgoinové. Jury ji nakonec do finále posunula, díky čemuž mohla vybojovat zlatou medaili.
Její velký slib začíná ztrácet na důvěryhodnosti. Na začátku léta vzkázala: „Rekord letos padne!“ Nyní se však možnosti na překonání krátí. Je to však právě Švýcarka, která má zatím k rekordu české legendy nejblíže, a to časem 1:53,80, který zaběhla ve Francii na konci června.
Kdy tedy přijde ta pravá chvíle? Ani ty nejlepší z nejlepších pořád nedokážou na letitý rekord dosáhnout. Jarmila Kratochvílová totiž v Mnichově v roce 1983 zaběhla famózní čas 1:53,28, na který žádná jiná atletka za dlouhých 43 let nenašla odpověď. Půlkařky mají v letošní sezoně posledních pár závodů na to, aby se Werrové příslib naplnil.
Mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu:
Muži:
200 m: 1. Ansah (Něm.) 19,95, 2. Hughes (Brit.) 20,16, 3. Desalu (It.) 20,26,....v rozběhu 19. Macík (ČR) 21,22.
400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 46,63, 2. Agyekum (Něm.) 47,87, 3. Nezir (Tur.) 48,26.
Výška: 1. Tamberi (It.) 232, 2. Doroščuk (Ukr.), 3. Sioli (It.) oba 230, ...v kvalifikaci 14. Štefela 219, 20. Čudlý 210, Bahník (všichni ČR) neklasifikován.
Ženy:
800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:54,81, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:55,01, 3. Broedersová-Bolová (Niz.) 1:55,54, ...v rozběhu 26. Štoudková (ČR) 2:01,00.
10.000 m: 1. Battoclettiová (It.) 31:41,17, 2. Kosterová (Niz.) 31:45,76, 3. Van Lentová (Belg.) 31:47,81.
Disk: 1. Van Klinkenová (Niz.) 67,67, 2. Craftová (Něm.) 65,72, 3. Kamgaová (Švéd.) 64,61.
Sedmiboj - po čtvrté disciplíně: 1. Suleková-Schubertová (Pol.) 3968 (100 m př.: 13,29 - výška: 186 - koule: 14,65 - 200 m: 23,84), 2. Dokterová (Niz.) 3944 (13,03 - 174 - 14,75 - 23,05), 3. O'Connorová (Ir.) 3926 (13,30 - 186 - 13,96 - 23,79), ...17. Tkáčová (ČR) 3610 (13,67 - 171 - 12,24 - 23,39).
Kvalifikace s českou účastí:
Muži:
Tyč: 1. Duplantis (Švéd.), Karalis (Řec.), Lita Baehre (Něm.), Philtjens (Belg.) všichni 560, ...19. D. Bárta a Holý (oba ČR) oba 525 - nepostoupili.
4x400 m muži - rozběhy: 1. Itálie 2:58,10, ...14. Česko (Loupal, Horáček, Krsek, Ščibráni) 3:03,72 - nepostoupilo.
Ženy:
Oštěp: 1. Hügliová (Švýc.) 62,33, ...15. Sičaková 56,09, 16. Ogrodníková 55,87, 27. Tabačková (všechny ČR) 52,41 - nepostoupily.
4x400 m - rozběhy: 1. Británie 3:22,25, ...11. Česko (Petržilková, Vondrová, Bisová, Malíková) 3:29,47 - nepostoupilo.