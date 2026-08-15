Manuel je po dobrém začátku čtvrtá, bez medaile i Vadlejch. Přihlížel fotbalista Krejčí
Rozběhla to neskutečně. Na prvních sto metrech byla Lurdes Gloria Manuel nejrychlejší. Jenže běželo se 400 metrů a v závěru došly české reprezentantce síly. Snažila se ještě zabojovat o bronz, ale na ten jí nakonec scházelo 71 setin sekundy. Evropskou šampionkou se stává největší favoritka Henriette Jaegerová v norském národním rekordu 49,04. Oštěpař Jakub Vadlejch byl od medaile devět centimetrů, skončil pátý. Na atlety se přišel v Birminghamu podívat i kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, česká výprava ovšem velmi pravděpodobně skončí poprvé v historii bez medaile.
Na mistrovství Evropy do Birminghamu odlétala jako jedna z největších českých nadějí na medaili. Letos už totiž vydobyla Lurdes Gloria Manuel titul mistryně světa na 400 metrech v hale v Toruni a medailový úspěch chtěla zopakovat i venku, kde to má raději. Červnové vylepšení osobního maxima napovídalo velké věci.
Jednadvacetiletá čtvrtkařka moc chtěla vylepšit bilanci atletů na tomto šampionátu, kde byli Češi zatím bez medaile, a tak nastoupila do závodu v dráze číslo osm hodně namotivovaná. To se projevilo na prvních sto metrech finálového běhu.
Manuel odstartovala hodně zostra, první stovku měla za 11,95. V náběhu do cílové rovinky ji ale dotáhla a předběhla Jaegerová hned ve vedlejší dráze, a kupředu se řítily jako buldozer také Natalia Bikowiecká a Lieke Klaverová, které skončily před rodačkou z Ostravy také v semifinále. V něm byl čas české běžkyně 49,81, který však ve finále zdaleka nezvládla zopakovat.
Ve finále si Manuel zapsala čas 50,86, což stačilo, stejně jako v semifinále, na „bramborovou“ medaili, bronz byl vzdálen 71 setin sekundy. Jaegerová si pro zlato doběhla v čase 49,04, čímž si vylepšila osobní rekord a i norské národní maximum v běhu na 400 metrů.
Manuel: Takticky jsem to asi nezvládla
Juniorská mistryně světa z roku 2024 Manuel byla z výsledku,
který je i tak nejlepším českým vystoupením v dosavadním průběhu
šampionátu shodně se 4. místem kladiváře Myslyvčuka, v první chvíli hodně
zklamaná.
„Jsem zase čtvrtá, no,“ pronesla v rozhovoru pro ČT sport a do očí se jí draly slzy. „Nevím, fakt jsem si moc přála medaili, ale takticky jsem to asi nezvládla. Myslím, že mě to dělí od těch stoprocentních profíků. Ale jak říká trenér: Občas vyhrajete a občas ani hvězdy nevyhrajou,“ pokračovala atletka, která toho má stále spoustu před sebou.
„Teď je mi to samozřejmě líto, ale vím, co by mi řekli moji blízcí: Že mám být celkově pyšná na celý tento rok, co jsem dokázala. Protože tam byla spousta změn, nové tréninky, nový program, noví lidi. Po vydařené hale, kde se mi podařilo získat zlato, což jsem ani nečekala, že mi hala půjde tak hladce, tak pro letošní sezonu jsem si své splnila. Ale samozřejmě mi to bude vždycky líto,“ dodala Manuel.
Na její finále a vystoupení dalších Čechů se přišel podívat i kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, který hraje za nedaleký Wolverhampton. „Fandím všem českým reprezentantům a oceňuji všechny, kteří se sem dostali a mohou reprezentovat Českou republiku,“ prohlásil.
To platilo i na Jakuba Vadlejcha, obhájce evropského titulu z Říma 2024. Ten také začal své finále nadějně. Druhým pokusem trefil 82,58 metru, čím se na nějakou dobu usídlil na medailových pozicích a zajistil si tím jistotu dalších třech hodů. Jenže v nich se dokázal zlepšit už jen o 30 centimetrů, což na čtveřici soupeřů před ním nestačilo, i když od bronzu dělilo zkušeného Čecha jen 9 centimetrů!
Od zlata byl nejen Vadlejch ještě mnohem dál. Němec Julian Weber si totiž své hlavní představení nechal až na poslední pokus, v němž oštěp poslal až na metu 90,40 m, čímž se stal i novým rekordmanem šampionátu. Dosud držel maximum evropských mistrovství Brit Steve Backley výkonem 89,72.
Mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu:
Muži:
1500 m: 1. Nillessen (Niz.) 3:35,70, 2. Pihlström (Švéd.) 3:36,16, 3. Coscoran (Ir.) 3:36,24.
10.000 m: 1. Almgren (Švéd.) 27:23,44, 2. Lobalu (Švýc.) 27:42,67, 3. Gressier (Fr.) 28:07,90.
Trojskok: 1. Díaz Hernández (It.) 18,15, 2. Pichardo (Portug.) 17,76, 3. Dallavalle (It.) 17,37.
Oštěp: 1. Weber 90,40, 2. Thumm (oba Něm.) 83,76, 3. Gailums (Lot.) 82,97, ...5. Vadlejch (ČR) 82,88.
Chůze půlmaraton: 1. McGrath (Šp.) 1:23:23, 2. Fortunato 1:23:36, 3. Cosi (oba It.) 1:23:49, ...12. Kukla (ČR) 1:28:01.
Chůze maraton: 1. Stano (It.) 2:56:49, 2. López (Šp.) 2:56:57, 3. Quinion (Fr.) 2:59:29, ...20. Morávek (ČR) 3:16:36.
4x100 m: 1. Británie (Azu, Hinchliffe, Hugher, Glave) 38,45, 2. Německo 38,64, 3. Belgie 38,70.
Ženy:
400 m: 1. Jaegerová (Nor.) 49,04, 2. Bukowiecká (Pol.) 50,04, 3. Klaverová (Niz.) 50,15, 4. Manuel (ČR) 50,86.
Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 197, 2. Zodziková (Pol.) 195, 3. Vukovičová (Č. Hora) 195.
Sedmiboj: 1. O'Connorová (Ir.) 6751 (100 m př.: 13,30 - výška: 186 - koule: 13,96 - 200 m: 23,79 - dálka: 655 - oštěp: 50,16 - 800 m: 2:11,74), 2. Oosterwegelová 6713 (12,98 - 174 - 14,26 - 23,55 - 650 - 51,49 - 2:10,87), 3. Dokterová (obě Niz.) 6664 (13,01 - 174 - 14,75 - 23,05 - 651 - 46,20 - 2:12,90), ...20. Tkáčová (ČR) 5859 (13,67 - 171 - 12,24 - 23,39 - 600 - 30,11 - 2:13,07).
Chůze půlmaraton: 1. Pérezová (Šp.) 1:30:06 - světový rekord, 2. Mihaiová (It.) 1:31:04, 3. Oljanovská (Ukr.) 1:31:07, ...15. Klimentová 1:36:29, 18. Martínková 1:38:41, 28. Franklová (všechny ČR) 1:44:47.
Chůze maraton: 1. Fioriniová (It.) 3:15:11 - světový rekord, 2. Zdzieblová (Pol.) 3:19:50, 3. Gonzálezová (Šp.) 3:20:49.
4x100 m: 1. Británie (Asherová-Smithová, Huntová, Eduanová, Lansiquotová) 42,05, 2. Švýcarsko 43,12, 3. Polsko 43,15.
Kvalifikace s českou účastí:
Ženy:
1500 m - rozběhy: 1. Silvaová (Portug.) 4:08,10, ...16. Sasínek Mäki (ČR) 4:10,84 - postoupila.