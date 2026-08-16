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Porušení manuálu? Norská televize čelí kritice za nevhodné záběry, atletky si postěžovaly

Norská atletka Pernille Karlsen Antonsenová
Norská atletka Pernille Karlsen AntonsenováZdroj: Profimedia.cz
Norská překážkářka Andrea Roothová
Manuál pro televizní stanice, které záběry mohou používat do vysílání a které ne
Norská atletka Pernille Karlsen Antonsenová
Manuál pro televizní stanice, které záběry mohou používat do vysílání a které ne
Norská atletka Pernille Karlsen Antonsenová
Manuál pro televizní stanice, které záběry mohou používat do vysílání a které ne
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Veliký ohlas před několika týdny vyvolal manuál Evropské vysílací unie (EBU), který upravuje televizní zobrazení atletiky a jeho cílem je bojovat proti sexualizaci a objektivizaci sportovkyň. Na probíhajícím mistrovství Evropy v Birminghamu ovšem norská veřejnoprávní stanice NRK čelí kritice, že jej ideálně nedodržela... Ozvaly se i samy atletky.

Před startem závodů na 800 metrů a na 400 metrů překážek byly zezadu natáčeny norské atletky Pernille Karlsen Antonsenová a Andrea Roothová. „Chápu, že je těžké natáčet pohybující se závodnice, ale kameramani se na určité věci očividně zaměřují,“ uvedla Antonsenová, která na osmistovce neuspěla v rozběhu.

Reakce přišla i od závodnice z jiné země, irská čtvrtkařka Sophie Beckerová norské kolegyně podpořila. „Kameramani na tom asi nevidí nic špatného. Úhel záběru je ale velmi odhalující a není mi to příjemné. Nerozumím tomu, že se tohle děje i přes nová pravidla,“ popsala Beckerová.

Stanice NRK se ke kauze, kterou řeší norská média, už během týdne vyjádřila a uvedla, že skutečně šlo o záběry z jejích kamer. „Zaměřili jsme se na norské sportovce při jejich přípravě na soutěž. Kvůli pozici kamery, kterou nařídil organizátor, jsme je museli natáčet zezadu. V rámci redakční práce si probereme jednotlivé příklady a vyhodnotíme je na základě nových pokynů,“ prohlásil za televizi Espen Langfeldt.

Nový manuál vydala EBU, do které patří i Česká televize, ve spolupráci s Evropskou atletikou. Kameramani by si měli dát pozor na přílišné detaily, záběry na úsporné dresy a z nevhodných úhlů. Evropský šampionát končí v neděli.

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