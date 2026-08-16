Sasínek Mäki doběhla ve finále ME sedmá, Česko poprvé v historii bez medaile. Duplantis zářil
Dva naprosto odlišné příběhy nabídlo vyvrcholení atletického mistrovství Evropy. Zatímco česká výprava balí kufry s historickým zklamáním a poslední naděje Kristiina Sasínek Mäki doběhla sedmá, světový sport slaví. Fenomenální tyčkař Armand Duplantis v elektrizující atmosféře potvrdil svou extratřídu a šampionát ovládl v rekordním stylu.
Česko odjíždí z mistrovství Evropy naprázdno. Kristiina Sasínek Mäki byla poslední nadějí české reprezentace v běhu na 1 500 metrů. Mílařka se probojovala do finále, v němž nakonec obsadila sedmé místo s časem 4:11,06.
Během závodu se zasekla na jedenácté příčce, odkud se jen velice těžko dostává dopředu. Na sedmou pozici se prodrala až v posledních 200 metrech. Na vítěznou domácí Georgiu Hunter Bellovou v cíli ztratila 3,28 sekundy.
„Když nejste první až třetí, tak je to celkem jedno, ale za to sedmé místo jsem celkem ráda,“ popsala běžkyně v rozhovoru pro ČT sport.
S protnutím cílové čáry se oficiálně potvrdil nejhorší scénář: letos to národnímu týmu zkrátka nevyšlo. Zklamání neskrývá ani šéftrenér Pavel Sluka, avšak důvod neúspěchu zatím nezná. „Doufám, že najdeme společného jmenovatele, proč to všechno bylo. Ale nechal bych si na to ještě chvilku času,“ uvedl.
Zlatý Duplantis
V Birminghamu však publikum dlouho do noci žilo jednou z posledních disciplín: skokem o tyči. Švéd Armand Duplantis si podle předpokladů odnáší další, již čtvrtý titul mistra Evropy.
V samotném závěru soupeřil s Řekem Emmanouilem Karalisem. Rozhodující se stala výška 6,15 metru, kterou Duplantis skočil napoprvé, zatímco Řek se výrazně trápil. Tato výška Duplantisovi nakonec stačila na zlato i stanovení nového rekordu šampionátu.
Potvrdil tak, že kam přijede, tam přepisuje historii. Ve finále se ale ke svému osobnímu maximu a světovému rekordu 6,31 nepřiblížil.